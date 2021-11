Atenção Básica à Saúde de Caraguatatuba tem programação especial para homens durante ‘Novembro Azul’

A rede de Atenção Básica à Saúde de Caraguatatuba preparou uma programação completa pensada na saúde do homem e na campanha do ‘Novembro Azul’. Depois das mulheres, é a vez dos homens participarem de ações, atividades e realizarem exames.

O ‘Novembro Azul’ é voltado para o combate ao câncer de próstata e muito importante, já que esse é o tipo mais de comum entre os homens. A única maneira de cura é o diagnóstico precoce.

As ações serão promovidas pelas Unidades Básicas de Saúde (UBSs). Cada unidade tem um cronograma que inclui realização de testes rápidos para diagnóstico de Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs) e porta aberta para atendimento aos homens.

Dentro do cronograma de ações está a ‘Caminhada Novembro Azul’. Essa ação será realizada pela UBS Porto Novo, na Praça de Eventos do bairro, no dia 12 de novembro, às 15h.

Neste mês, também serão promovidas palestras e, principalmente as UBSs, farão a solicitação do antígeno prostático específico PSA – exame que auxilia na prevenção do câncer de próstata – e outros exames.

De acordo com a Secretaria de Saúde, caso haja qualquer alteração no resultado PSA, o homem será encaminhado para uma consulta com urologista.

Para não perder a oportunidade de participar das ações, compareça à UBS mais próxima de sua residência. Elas serão realizadas até o fim deste mês.

O cronograma completo, com as atividades de todas as 11 unidades de saúde, pode ser conferido, clicando aqui.