Caraguatatuba se destaca na construção civil e aprova mais de 500 projetos em seis meses

A construção civil em Caraguatatuba é um dos setores que tem se mantido aquecido desde o início da pandemia da Covid-19. Prova disso é que de maio a outubro deste ano foram aprovados 112.520,05 metros quadrados em construção, um crescimento de 38,8% quando comparado ao mesmo período de 2020.

Em números, o Setor de Análise e Aprovação de Projetos da Secretaria de Urbanismo já aprovou 541 projetos nesses seis meses, crescimento de 13% quando analisado com o mesmo período do ano passado, onde foram aprovados 481 projetos.

De acordo com o secretário de Urbanismo, Wilber Cardozo, esses dados referem-se a pedidos de novas construções, reformas, ampliações, demolições, alvará de Planta Popular, reforma com ampliação e substituição de projeto. “São desde pequenas obras a grandes empreendimentos que querem se instalar em Caraguatatuba”.

Na avaliação de Cardozo, a tendência são esses números aumentaram ainda mais no comparativo anual. De janeiro a dezembro de 2020 foram 937 projetos aprovados e nos 10 meses de 2021 já foram 943 projetos analisados.

“A agilidade que implantamos no processo de aprovação é um dos motivos para que o setor da construção civil esteja sempre em evidência e, dessa forma, acaba sendo um dos propulsores da economia local com a geração de emprego e renda”.

O Setor de Análise e Aprovação de Projetos conta com seis técnicos do setor que orientam os profissionais para que instruam corretamente os processos, de forma que a aprovação possa ocorrer no prazo máximo de cinco dias.

Muitas vezes eles ligam para o profissional e mandam e-mail explicando o que falta na documentação, o que precisa ser alterado e corrigido no processo para que sejam enviados todos os documentos corretos, de forma a agilizar a análise.

A construção de uma casa unifamiliar gera aproximadamente 20 empregos diretos e indiretos, enquanto uma grande obra pode ter mais de 300 pessoas empregadas ou beneficiadas.

Análise Digital de Projetos

Para dar mais agilidade na liberação dos projetos, a meta da Secretaria de Urbanismo é implantar o sistema de aprovação digital que visa acabar com o processo físico, de papel.

O profissional vai se cadastrar e depois do login completo, poderá enviar toda a documentação, sem a necessidade de ir até a prefeitura ou à secretaria para atender o comunicado com as exigências técnicas.

Atualmente, os profissionais que precisam dar entrada em novos projetos e habite-se, devem entregar os documentos exigidos no protocolo do Paço Municipal e tirar as dúvidas sobre projetos de aprovação e desdobro, pessoalmente, na Secretaria de Urbanismo, na Avenida Brasil, 749, Sumaré, das 10h às 14h.

Informações pelo email urbanismocaraguatatuba@gmail.com ou telefone (12) 3886.6060.