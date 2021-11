Ilhabela participa da 24ª edição da São Paulo Boat Show

Ilhabela participará até o dia 9 de novembro da 24ª edição da São Paulo Boat Show, o mais importante salão náutico da América Latina, que acontece na Expo SP com uma moderna infraestrutura e localização privilegiada.

A feira movimenta o glamuroso setor de barcos, uma experiência inesquecível, onde o conteúdo e a exposição irão se conectar e os visitantes poderão realizar desde a compra de um barco até encontrar o seu próximo destino náutico, por isso a participação da cidade no evento.

“A São Paulo Boat Show é uma feira incrível, com um público que queremos atrair cada vez mais para Ilhabela. O momento é da retomada econômica de novos negócios, gerar emprego e renda para a nossa população, estamos trabalhando muito para ser a opção que as pessoas desejam quando pensam em se aventurar, descansar, estar em contato com a natureza e fomentar suas experiências entre os seus amigos e parentes”, declarou o prefeito Toninho Colucci, que acompanhou a abertura da feira e ministrou uma palestra no 6º Congresso Internacional Náutico com o tema “Escola Municipal de Vela de Ilhabela: Formando Campeões”

Após o congresso, o prefeito Toninho Colucci e a secretária de Desenvolvimento Econômico e do Turismo de Ilhabela, Luciane Leite, receberam no stand “Vem viver Ilhabela” autoridades de outros destinos e empresários, como Paulino Coutinho, secretário de Turismo de Paraty (RJ) e Marcelo Barbosa, fundador, sócio tech da MuitoBonsVentos e empresário de Ilhabela que apresentou a sua plataforma desenvolvida para medir o vento em tempo real e entregar a melhor experiência para navegadores.

Para a secretária de Desenvolvimento Econômico e do Turismo, Luciane Leite, apresentar a cidade como destino nesta que é a principal feira do segmento trazendo junto o empresariado é fundamental. “Ilhabela se destaca no setor náutico, somos a Capital Nacional da Vela, soluções inovadoras como a da MuitoBonsVentos contribuem para destacar o nome da cidade para um público que é de nosso interesse”.

O Prefeito de Ilhabela, Toninho Colucci, destacou que o setor náutico é de grande importância para Ilhabela. “Somos um arquipélago, temos locais paradisíacos que só podem ser acessados pelo mar, existe uma cadeia produtiva riquíssima ligada à náutica, que gera renda e empregos especializados. A proposta do uso da tecnologia apresentada pela MuitoBonsVentos é um bom exemplo disso”.