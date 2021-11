Ilhabela terá vestibulinho para técnico em transações imobiliárias

A Prefeitura de Ilhabela informa que a Etec de São Sebastião realizará vestibulinho do curso técnico em transações imobiliárias para a sala decentralizada localizada no PEII da Barra Velha.

As inscrições vão até o dia 30 de novembro, pelo site www.vestibulinhoetec.com.br. O processo seletivo é pela avaliação do histórico escolar do candidato. Para o curso foram disponibilizadas 30 vagas.

O curso vem de encontro ao cenário causado pela pandemia provocada pela Covid-19, ou seja, pessoas puderam sair do confinamento e, seguindo protocolos, voltar a suas rotinas normais de trabalho e viagens, e outros descobriram o poder do home-office nos negócios.

Com isso o mercado imobiliário disparou e se tornou uma grande oportunidade para homens e mulheres que buscam independência financeira neste ramo, em especial para atuar no Litoral Norte.

Ao final do curso os formandos estarão aptos para trabalharem em empresas de Consultorias Imobiliárias, de Incorporação e Construção, Bancos, Escritórios de Corretagem Imobiliária, Cartórios Periciais e Judiciais, Administração de Imóveis, Condomínios e também de forma autônoma como profissional liberal, uma vez que com o diploma em mãos poderão tirar seu registro junto ao CRECI-SP. Mais informações pelo telefone: (12) 99142-2257.