Mutirão do Emprego atende mais de 1,6 mil pessoas no primeiro dia

A 4ª edição do Mutirão do Emprego em Caraguatatuba começou nesta quinta-feira (4) e mais de 1,6 mil pessoas passaram pela Praça da Cultura no primeiro dia da ação.

São mais de 750 oportunidades de emprego disponibilizadas até sexta-feira (5) poir 31 empresas participantes que buscam candidatos para atuar na alta temporada de verão, com possibilidade de contratação definitiva.

Com 63 anos de idade, Sônia Marcondes Moreira está na cidade há três meses e encontrou no litoral uma forma de retornar ao mercado de trabalho. “Vim para Caraguá para trabalhar, mas pensando em uma melhor qualidade de vida. Estou confiante; o evento está muito bem organizado e tenho fé que vou sair empregada, na minha área de atuação, que é zeladoria”, contou.

Já Myrella Dornelles, de 29 anos, busca uma oportunidade na área de logística. “Estou desempregada há dois anos e acredito que a hora de retornar ao mercado de trabalho formal é agora. Agradeço pela iniciativa da Prefeitura em unir esforços e ter esse olhar para população”, disse.

O Mutirão do Emprego também foi referência para o Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) do município de São José dos Campos. A diretora Solange Pereira e o responsável pela captação de vagas, Victor Aleixo, estiveram no espaço para conhecer a logística deste novo formato.

Para a diretora, este modelo organizado, por meio de agendamento, superou as expectativas. “Estamos acostumados com aqueles moldes com filas extensas e este formato, com certeza, será levado como ideia para nosso evento, previsto para maio. A organização está de parabéns. Valeu a pena vir conhecer e entender o funcionamento da ação”, destacou Solange.

No local, profissionais da Secretaria de Saúde também estão aplicando a vacina contra a Covid-19. É mais uma oportunidade para quem está com a segunda dose atrasada completar o esquema vacinal. Aproveite e leve o cartão de vacinação recebido no dia da primeira dose.

Um setor de atendimento do PAT está montado para receber currículos sem necessidade de inscrição prévia para as vagas disponibilizadas no link: https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/2021/11/vagas-disponiveis/.

O prefeito Aguilar Junior esteve no local e destacou que “o Mutirão do Emprego é uma grande oportunidade para a retomada e a alta temporada que se aproxima. Com essa ação, conseguimos aproximar e unir o empregador que está à procura de candidatos neste período onde as pessoas buscam uma oportunidade no mercado de trabalho”, disse.