Travessia do Canal: nadadores desafiam os 3.800 metros do canal entre Ilhabela e São Sebastião

Com mais de 1 mil inscritos, a Travessia do Canal Ilhabela 2021 promete agitar o domingo (7/11) no canal entre São Sebastião e Ilhabela, nesta prova de 3.800 metros, considerada umas das mais importantes e técnicas no Brasil em águas abertas.

Com nadadores do Uruguai e de 13 estados brasileiros, a prova terá sua concentração na arena montada na Praia Engenho D’Água, em Ilhabela. Às 6h, a organização dará início ao embarque dos atletas nas escunas, com previsão de chegada às 7h30 em São Sebastião, para desembarque dos atletas. Às 8h largam os nadadores da categoria Masculino, e às 8h03 da Feminino.

Para oferecer mais segurança aos atletas, a prova terá 13 boias com a distância aproximada entre elas de 300 metros, três caiaques entre as boias ou um a cada 75 metros, 10 botes rápidos para retirada de atletas e segurança da raia, duas motos aquáticas para a segurança da raia – abordando possíveis embarcações que venham pelo canal e aproximadamente cinco escunas que depois de deixar os atletas na largada, ficarão ao longo do canal para receber desistentes deixados pelos botes.

A premiação será realizada após a chegada do último atleta. Participam nadadores das categorias Geral (Masculino e Feminino), Geral Atletas de Ilhabela (Masculino e Feminino), por Faixas Etárias (Masculino e Feminino – 14-19 / 20-29 / 30-39 / 40-49 / 50-59 / 60-69 / 70+); PCD (Masculino e Feminino Geral) e Homenagem, dirigida aos atletas mais velhos e mais novos (Masculino e Feminino), apenas na distância completa de 3.800 metros.

De acordo com o ultramaratonista de Águas Abertas, Harry Finger, que também é secretário de Esportes, Lazer e Recreação de Ilhabela, esta é uma travessia tradicional que teve sua primeira realização por volta de 1978. “Infelizmente, ficou parada por muitos anos e em 2014, quando o prefeito Colucci iniciava seu segundo mandato, foi retomada esta importante e tradicional prova para o calendário esportivo nacional, estadual e municipal. Nesta edição, vamos receber mais de 1 mil nadadores e suas famílias, além de todo o staff técnico da prova. Além de um grande evento esportivo, uma competição que fomenta todo o setor turístico da nossa cidade”.

A Travessia do Canal Ilhabela 2021 é organizada pela Associação Magna de Desportes e produção da Ecooutdoor Sports Business e Swim Channel, com apoio da Prefeitura de Ilhabela e Mormaii Natação.