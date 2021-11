Daniel Soares quer desassoreamento dos rios de Barra do Una e Barra do Sahy

Serviços de desassoreamento nos rios de Barra do Una e Barra do Sahy, na Costa Sul de São Sebastião, são solicitados à Prefeitura, pelo vereador Daniel Soares, visando proporcionar melhores condições de navegação aos pescadores e marinheiros locais.

Conforme o vereador explicou no Requerimento nº 515/2021, aprovado na sessão de quarta-feira, 3 ele tem sido procurado por “pescadores e marinheiros que se queixam do assoreamento dos rios de Barra do Una e Barra do Sahy, o que tem dificultado a navegação das embarcações”.

Soares questionou a administração sobre a possibilidade de realizar o desassoreamento dos rios Una e Sahy e pediu para que seja informada a data dos serviços. Ele quer saber, ainda, se há estudos ambientais, em conjunto com os órgãos competentes como Secretaria do Meio Ambiente (SEMAM), Defesa Civil e Cetesb para a realização do desassoreamento e, caso positivo, que seja informado o andamento dos estudos.

Soares questionou, também, sobre os riscos ambientais para a realização do serviço e quais as medidas a serem adotadas visando amenizar o impacto ambiental para o desassoreamento dos rios.