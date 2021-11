Prefeitura de Caraguatatuba assume operação e inicia Tapa Buracos na Rodovia Rio-Santos

Com a melhora das condições climáticas, a Prefeitura de Caraguatatuba, por meio da Secretaria de Serviços Públicos (Sesep), retomou nesta quinta-feira (4) a Operação Tapa Buracos iniciada na Rodovia Rio-Santos (SP-55), no trecho que corta o município.

As equipes iniciam os trabalhos na extensão que compreende o bairro Porto Novo até o trevo de acesso de entrada da cidade, no bairro Indaiá. Cerca de 30 toneladas de material CBUQ (concreto betuminoso usinado a quente) são utilizadas com apoio de três caminhões trucados, um rolo compactador, um caminhado munck e 12 funcionários.

Na sexta-feira (5), se o tempo permanecer firme, as equipes finalizam o trecho da via até a divisa com o município de São Sebastião.

O prefeito Aguilar Junior reforça que a manutenção da rodovia é de competência do Departamento de Estradas de Rodagem (DER), mas devido à situação crítica de alguns pontos e para evitar graves acidentes, a Prefeitura assumiu a responsabilidade com um trabalho paliativo de tapa buracos. “Vamos continuar cobrando o governo estadual, por meio de ofícios, para que seja feito o recapeamento total da rodovia”, destacou.

Mais ações

Além disso, a Secretaria de Serviços Públicos realiza também nesta quinta-feira, Operação Tapa Buracos no bairro Massaguaçu, utilizando 6 toneladas de material CBUQ nas ruas Vinte de Abril e Sebastiana Felício de Oliveira. Mais 8 toneladas de asfalto são utilizadas também nos bairros Olaria e Casa Branca. A previsão é que os serviços sejam finalizados no sábado (6).