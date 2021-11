Caraguá: Fundo Social realiza inscrições para curso de Modelagem de Roupas Plus Size até amanhã

O Fundo Social de Caraguatatuba realiza nos dias 8 e 9 de novembro (segunda e terça) inscrições para o curso de Modelagem de Roupas – moda plus size, ofertado gratuitamente em parceria com o Sebrae e ministrado pelo Senai.

Foram abertas 28 vagas e as aulas serão desenvolvidas de 16 de novembro a 15 de dezembro, com carga horária de 80 horas, na Unidade Móvel do Senai, instalada no centro da cidade. É necessário ter conhecimento em corte e costura.

Os processos de ensino e de aprendizagem serão desenvolvidos com a utilização de diferentes métodos, estratégias e técnicas, tendo em vista a aquisição de capacidades técnicas, sociais, organizativas, metodológicas e conhecimentos definidos como conteúdo formativo e necessários para o desempenho profissional.

O Fundo Social destaca que o curso é destinado ao aperfeiçoamento de costureiras, que desejam se especializar nesta área e melhor atender ao público Plus Size.

As inscrições devem ser feitas presencialmente, na sede do Fundo Social, das 8h30 às 16h30. Os interessados devem ter mais de 18 anos e levar RG, Título de Eleitor e comprovante de residência.

No ato da inscrição, os candidatos deverão assinar um termo de responsabilidade declarando estar ciente que, caso ultrapasse o número de inscritos em cada curso, será realizado sorteio. No termo também constará que os selecionados serão contatados por telefone com até cinco dias de antecedência e caso o Fundo Social não consiga contato, o candidato será automaticamente eliminado, dando vaga para o próximo da lista.

O Fundo Social também reforça que o inscrito que não comparecer ao curso ou desistir durante o andamento das aulas, não poderá participar das futuras qualificações gratuitas oferecidas dentro do ano vigente.

O Fundo Social fica na Rua José Damazo dos Santos, 39, no centro (rua lateral do Banco Santander). Mais informações no telefone: 3897-5656.