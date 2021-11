Prefeitura de Caraguatatuba divulga convocação de bolsistas do PEAD desta semana

A Prefeitura de Caraguatatuba convocou mais quatro bolsistas do Programa Emergencial de Auxílio-Desemprego (PEAD) para trabalhar em serviços de manutenção e limpeza das vias e logradouros públicos do município. Os selecionados devem ir, utilizando máscara, nesta terça, quarta e quinta-feira (9, 10 e 11/11), das 9h às 14h, no Departamento de RH da Secretaria da Administração, no Centro. A convocação foi publicada na edição do Diário Oficial Eletrônico do Município (Edital 663) desta segunda-feira (8/11).

Nesta semana foram convocados quatro bolsitas beneficiários de serviços pesados. A Prefeitura de Caraguatatuba chamou 1.370 bolsistas do PEAD desde março de 2020, dos quais 297 eram beneficiários de serviços leves e 1.073 de pesados.

No momento da contratação é necessário apresentar: CPF (original e cópia); comprovante de regularidade do CPF; RG (original e cópia); comprovante de residência (original e cópia); título de eleitor (original e cópia); comprovante de votação da última eleição ou certidão de quitação eleitoral; certificado de reservista – se for do sexo masculino (original e cópia); documento onde conste o número do PIS/PASEP (original e cópia); carteira de trabalho – CTPS (original); cópia da carteira de trabalho (página com o número e série e página com os dados pessoais); certidão de nascimento – caso seja solteiro (original e cópia); certidão de casamento – caso seja casado ou divorciado (original e cópia); certidão de nascimento dos filhos menores de 16 anos (original e cópia) e atestado de antecedentes criminais. As divergências de documentos e informações prestadas no momento da inscrição em fevereiro de 2020 podem acarretar a desclassificação do candidato.

Diante da situação de calamidade pública causada pelo Covid-19, caso haja necessidade de emissão de documentos em órgãos com atendimentos suspensos, como certidões de quitação eleitoral e antecedentes criminais, mas o candidato não tenha acesso à internet, a Prefeitura irá receber toda documentação, após o período de isolamento e reabertura dos estabelecimentos, como Fórum e Cartório Eleitoral.

Os bolsistas de ambos os sexos executam atividades de roçada (manual e mecânica) e limpeza de valas, além da capina, varrição e pintura de vias públicas, bem como a varrição de praias e manutenção de obras, supervisionadas pela Secretaria de Serviços Públicos (Sesep).

O Departamento de Recursos Humanos da Secretaria de Administração fica na Avenida Frei Pacífico Wagner, 985, no Centro (próximo à Secretaria de Governo). Mais informações pelo telefone (12) 3886-3700/3701. O horário de atendimento ao público à distância é das 9h às 14h.