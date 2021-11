Centro de Apoio ao Idoso “Sr. Badito”, no Curral, é entregue à comunidade

A Prefeitura de Ilhabela entregou na tarde da última segunda-feira (8/11), o Centro de Apoio ao Idoso “Benedito Jorge do Vale Júnior – Sr. Badito”, localizado na praia do Curral, região sul da cidade.

Acompanhado da família do Sr. Badito, o prefeito Toninho Colucci fez a reinauguração do espaço, ressaltando a importância de políticas públicas na valorização dos idosos. “Estamos retomando o trabalho de atendimento em todos os aspectos, pois esta é uma questão que nos preocupa muito, em oferecer uma melhor qualidade de vida à população de mais idade”, declarou Colucci.

Estiveram presentes na reinauguração a Sra. Maria Joana dos Santos Vale, que foi esposa do Sr. Badito, juntamente com seus filhos, Sérgio Roberto Jorge do Valle e Benedito Jorge do Vale Neto, além do neto Lucas Matte do Vale e sua esposa, Susana Matte.

“Após o fechamento do espaço pela última administração e com o advento da pandemia da Covid-19, neste momento a reabertura de espaços como este aqui do Curral é fundamental para o convívio das pessoas da Terceira Idade, visto que por conta da Covid ficaram isolados por serem grupos de risco. Acho importante esse retorno à normalidade visto que Ilhabela possui índices muito baixos de transmissão. A família se sente orgulhosa por ver lembrado o nome de nosso pai e agradecida ao prefeito Colucci por essa lembrança e homenagem”, comentou Sérgio do Valle.

Após 20 meses desativado, o local já está em funcionamento e será voltado ao atendimento de idosos da região sul do município nos mesmos moldes da unidade existente na Barra Velha. O objetivo da unidade é promover a reintegração social com o atendimento coletivo de proteção e acolhimento em período diurno, com atividades físicas, recreativas e oficinas culturais.

O Centro de Apoio ao Idoso vai oferecer proteção e convivência para pessoas com mais de 60 anos, cujas famílias não possuem condições de prover cuidados durante o dia. O atendimento será de forma integral, com alimentação, higiene pessoal, cultura e recreação, num espaço com acessibilidade.

Além do prefeito Toninho Colucci, estiveram presentes na reinauguração o vice-prefeito, João Pedro Colucci; a secretária de Desenvolvimento e Inclusão Social, Nanci Zanato; a secretária de Saúde, Lucia Reale Colucci e os vereadores, Alexander Augusto Jesus dos Santos (Leléco Augusto) e José Pereira da Silva (Zé Preto).

O Centro de Apoio ao Idoso “Benedito Jorge do Vale Júnior” está localizado na Avenida José Pacheco do Nascimento, 7.570, Curral. Para mais informações, entre em contato com a Secretaria de Desenvolvimento e Inclusão Social pelo telefone (12) 3896-9243.