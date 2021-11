Programa Capacita Ilhabela oferece 110 vagas em cursos do Senac

Chegou a hora da recolocação, do aperfeiçoamento ou de novas oportunidades de emprego. A Prefeitura de Ilhabela em parceria com o Senac divulgou nesta terça-feira (9), 110 vagas para cursos do Programa Capacita Ilhabela.

As vagas são divididas para os cursos de Bartender (20 vagas); Garçom (30 vagas); Camareira (30 vagas); e Recepção em meios de hospedagem (30).

Os interessados devem realizar a pré-inscrição presencialmente no PAT ou no link: https://bit.ly/2Yywbiu e preencher todo o formulário, entre os dias 11 e 18 de novembro.

O preenchimento das informações deste formulário não garante a automática inscrição no curso de interesse. Para garantir a efetiva participação dos inscritos e a boa utilização dos recursos públicos, haverá ainda uma seleção por critério de: data de inscrição, utilização dos serviços do PAT e tempo desempregado.

Diariamente o PAT de Ilhabela recebe vagas para recolocação nas áreas dos cursos. Nesta semana foram divulgadas 12 vagas para camareira (o) de hotel, 11 vagas para garçom, nove vagas para recepção em meios de hospedagem e quatro vagas para barman.

Serviço: O PAT de Ilhabela fica na rua Prefeito Mariano Procópio de Araújo Carvalho, 86 – Perequê.