Vereador Daniel Soares pede melhorias na Rua Tupã e retirada de veículos abandonados na cidade

A necessidade de serem realizadas melhorias no sistema de drenagem e instalação da tubulação da Rua Tupã, no bairro de Cambury, Costa Sul de São Sebastião, foi apontada pelo vereador Daniel Soares. Na sessão de terça-feira (9), ele também solicitou providências do Executivo para a retirada de veículos abandonados em estado crítico de deterioração.

Procurado por moradores da Rua Tupã, em Cambury, Soares explicou que eles reclamam das precárias condições da via pública, em dias de chuvas, que é tomada por lama dificultando o trânsito local. “As galerias de águas pluviais da referida rua estão em condições ruins e, em dias de chuva, há transbordamento e alagamento no local”, afirmou o vereador.

Ele pediu à administração, melhorias no sistema de drenagem e instalação de nova tubulação na Rua Tupã. Caso seja possível o atendimento à reivindicação, ele pede previsão de prazo para início dos serviços.

Carros abandonados

Já, no Requerimento nº 552/2021, Soares pediu providências para que sejam recolhidos os veículos abandonados em estado crítico de deterioração no município, nos termos da Lei Municipal nº 2344/2015.

“Em toda a extensão do município, podemos notar elevado número de veículos abandonados, em estado critico de manutenção e deterioração. A Lei Municipal nº 2344/2015 regulamenta a retirada de veículos abandonados e em estado crítico de deterioração em logradouros públicos e prevê medidas a serem tomadas pelo Poder Público”, frisou o vereador em seu requerimento.

Portanto, ele questionou a administração se há levantamento, por parte da Divisão de Tráfego, do número de veículos abandonados no município e quantos foram recolhidos no último ano. Soares também alertou que “tais veículos acabam se tornando verdadeiros criadouros e foco do mosquito aedes aegypti,transmissor da dengue” e pediu medidas de combate ao problema.

O vereador solicitou, ainda, a possibilidade de a administração realizar, por meio da secretaria competente, uma força-tarefa para recolher o maior número possível de veículos abandonados.