Sem máscara: Uso em locais abertos deixa de ser obrigatório em Ilhabela

A Prefeitura de Ilhabela publicou nesta sexta-feira (19/11) o decreto 8.879 assinado pelo prefeito Toninho Colucci que trata sobre a obrigatoriedade do uso de máscaras na cidade.

Segundo o decreto, fica mantida a obrigatoriedade do uso de máscaras somente em ambientes fechados, repartições públicas, transportes públicos e em eventos ao ar livre com aglomeração de pessoas.

Além disso, os estabelecimentos comerciais ficam obrigados a solicitar dos frequentadores, quando do ingresso em seus espaços, a comprovação do esquema vacinal completo mediante a apresentação do comprovante de vacinação impresso ou da carteira de vacinação digital.

A solicitação também se aplica quando do ingresso em repartições públicas, casamentos, eventos desportivos, educacionais e culturais.

O decreto publicado hoje começa a valer a partir deste sábado (20/11). Saiba mais em http://www.ilhabela.sp.gov.br/wp-content/uploads/2021/11/Decreto-8.879-2021-Uso-de-mascaras-19.11.2021.pdf

Segundo Toninho Colucci, as ações da administração no enfrentamento da Covid-19 são positivas e permite o novo avanço.

“As pessoas nas ruas já não tem usado as máscaras com a mesma frequência. Temos 92% da população vacinada com a primeira dose da vacina e mais de 82% com a segunda dose. Temos as menores taxas de mortalidade do Brasil e os índices de internação são muito baixos e por isso decidimos por não exigir em áreas abertas. Por outro lado, vamos exigir a carteira de vacinação nos comércios. O cidadão tem o direito de não tomar a vacina, mas não pode colocar em risco outras pessoas. Por esses motivos, decidimos elaborar esse decreto”, disse o prefeito.