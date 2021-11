Caraguatatuba: Secretaria de Educação faz recadastramento para transporte universitário 2022

A Prefeitura Municipal de Caraguatatuba, por meio da Secretaria de Educação, informa aos estudantes universitários que estavam cadastrados no 2º semestre de 2021, no transporte em parceria com prefeitura com destino às Universidades de São José dos Campos e Taubaté, que no período de 1º a 15 de dezembro deverão realizar o recadastramento para o 1º semestre de 2022, através do site https://transporteuniversitario.educacaocaraguatatuba.com.br

Ao preencher o formulário de recadastramento, o estudante deverá, também, anexar cópia de comprovante de endereço recente e declaração de matrícula.

O estudante que não realizar seu recadastramento dentro do prazo, e/ou não apresentar os documentos necessários, terá seu cadastro cancelado e perderá o direito de usufruir do benefício.

Caso algum estudante tenha problema na realização do recadastramento virtual, poderá realizá-lo presencialmente, no mesmo período, no Setor de Transporte Universitário da Secretaria Municipal de Educação, das 8h às 14h.

Pedidos de isenção

As solicitações de isenções para o 1º semestre de 2022 deverão ser entregues, pessoalmente, no período de 3 a 17/01/2022, com a apresentação da comprovação de renda familiar necessária, conforme art. 5º, §5º, do Decreto Municipal nº 1.302/2020.

Novos cadastros

Os estudantes novos que pretendem concorrer a uma vaga no Transporte Universitário, deverão se inscrever para lista de espera, presencialmente, no Setor de Transporte Universitário da Secretaria Municipal de Educação, sito à Avenida Bahia, 845, bairro Indaiá, no período de 1º a 15 de dezembro, das 8h às 14h.

O informativo foi publicado na edição eletrônica do Diário Oficial do Município, N.º 672 e pode ser acessado no link: https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/wp-content/uploads/2021/11/Edital_672.pdf