Prefeitura de Caraguatatuba inicia fiscalização de áreas irregulares com uso de drone

A Prefeitura de Caraguatatuba, por meio da Secretaria de Urbanismo, iniciou nesta terça-feira (23) mais uma ação de combate à ocupação irregular. Agora, está sendo feito uso de drone para fiscalização e monitoramento em áreas públicas e de difícil acesso.

De acordo com o secretário da pasta, Wilber Cardozo, os fiscais de postura tem ido aos locais, por terra, com acompanhamento da Atividade Delegada, da Polícia Ambiental e agora com mais esse instrumento.

“A ideia é fazer sobrevoos por toda a cidade, em pontos conhecidos e onde há denúncias para verificar possíveis movimentações e/ou invasões”, destaca o secretário.

Com as imagens nas mãos, a equipe pode chegar com a fiscalização e policiamento para registrar a ocorrência.