São Sebastião: Novas vagas de emprego no PAT

O Posto de Atendimento ao Trabalhador – PAT de São Sebastião, vinculado à Secretaria Estadual do Emprego e Relações do Trabalho – SERT, oferece vagas de emprego conforme demanda dos empregadores.

Os interessados devem fazer o primeiro cadastro pessoalmente no PAT. Alterações e consultas podem ser feitas no site do Portal MTE Mais Emprego.

O Portal MTE Mais Emprego é um sistema que oferece uma ferramenta GRATUITA de busca de emprego (candidato) e oferta de vagas (empregador) não somente em São Sebastião, mas como em todo território nacional.

Vagas disponíveis no PAT

Confira as vagas: (Última atualização dia 26/11/2021 às 07:48)

ENDEREÇO: AV. GUARDA MOR LOBO VIANA, Nº 435 – CENTRO (SHOPPING PIEROTTI) – SÃO SEBASTIÃO – SP

COSTA SUL

5967668 – AJUDANTE GERAL – Exp. 6 meses na Função – (M)

5997089 – AJUDANTE GERAL – Fundamental Completo – (F) – (Somente moradores da Costa Sul) – TEMP

5964598 – ATENDENTE DE LOJAS – Médio Completo – (M) – (Residir entre Maresias e Boracéia)

5963986 – AUXILIAR DE GARÇOM – (M/F) – (Somente moradores da Costa Sul)

5958224 – AUXILIAR DE MARCENEIRO – Fundamental Completo – (M) – (Somente moradores de Boiçucanga)

5963966 – AUXILIAR DE MOTORISTA – CNH B – (M/F) – (Somente moradores da Costa Sul)

5975002 – CABISTA – Médio Completo – Exp. 6 meses na CTPS – CNH B – (M/F) – (Somente moradores da Costa Sul)

5974312 – CAMAREIRA – Exp. 4 meses na CTPS – (M/F) – (Somente moradores da Costa Sul)

5998281 – CAMAREIRA – Médio Completo – (F) – (Somente moradores da Costa Sul)

5999736 – COLETOR DE LIXO – Fundamental Completo – (M) – (TEMP – 90 DIAS)

5974354 – COZINHEIRO – Exp. 4 meses na CTPS – (M/F) – (Somente moradores da Costa Sul)

5997858 – JARDINEIRO – Médio Completo – Exp. na Função – (M/F) – (Somente moradores de Juquey e proximidades)

5983898 – GARÇOM – Fundamental Completo – Exp. na Função – (M/F) – (Somente moradores da Costa Sul)

5999649 – MOTORISTA DE CAMINHÃO – Médio Completo – CNH D + Exame Toxicológico – Exp. 6 meses na CTPS – (M) – (TEMP – 90 DIAS)

6000027 – OPERADOR DE RETRO-ESCAVADEIRA – Fundamental completo – Exp. 6 meses na CTPS – CNH D – (M) – (TEMP – 90 DIAS)

5998300 – PORTEIRO – Médio Completo – Exp. 6 meses na CTPS – (M) – (Trabalhar em Maresias)

5974252 – RECEPCIONISTA DE HOTEL – Médio Completo – Exp. 4 meses na CTPS – (M/F) – (Somente moradores da Costa Sul)

5978134 – RECEPCIONISTA DE HOTEL – Médio Completo – Exp. 1 mês na CTPS

5998362 – RECEPCIONISTA DE HOTEL – Médio Completo – (F) – (Somente moradores da Costa Sul)

5964359 – TÉCNICO EM INFORMÁTICA – Curso Técnico ou Superior em TI – Exp. 6 meses na CTPS – (M/F) – (Somente moradores da Costa Sul)

5999855 – VARREDOR LIMPEZA DE PRAIA – Fundamental Completo – (M/F) – (TEMP – 90 DIAS)

5958334 – VENDEDORA INTERNA – Fundamental Completo – (F) – (Somente moradoras de Boiçucanga)

5998522 – VENDEDORA INTERNA – Fundamental Completo – (F) – (Somente moradoras da Costa Sul)

REGIÃO CENTRAL

5964238 – AÇOUGUEIRO – Médio Completo – Exp. 6 meses na CTPS – (M)

5985223 – AJUDANTE DE COZINHA – Médio Completo – Exp. 3 meses na CTPS – (M/F) – TEMP

5999917 – AJUDANTE DE TRANSBORDO – Fundamental Completo – (M) – (TEMP – 90 DIAS)

5978170 – ARMADOR – Fundamental Incompleto – Exp. 6 meses na CTPS – (M/F)

5987813 – ARMADOR DE FERRAGEM – Fundamental Completo – Exp. 6 meses na Função – (M)

5994333 – ATENDENTE DE LOJAS – Médio Completo – (M)

5989551 – ATENDENTE DE NEGÓCIOS – Médio Completo – Exp. em Vendas – Cobrança – Atendimento – (M/F)

5994330 – AUXILIAR ADMINISTRATIVO – Médio Completo – Exp. na Função – (F)

5998963 – AUXILIAR DE LIMPEZA – Alfabetizada – Exp. 6 meses na CTPS – (F) – (Residir próximo ao Centro) – TEMP

5997467 – AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS – (M/F) – (TEMP – 90 DIAS)

5981061 – AUXILIAR FINANCEIRO – Médio Completo – Exp. 6 meses na CTPS – (M/F)

5985155 – BARMAN – Médio Completo – Exp. 3 meses na CTPS – (M/F) – TEMP

5925845 – CARPINTEIRO DE OBRAS – Fundamental Incompleto – Exp. 6 meses na CTPS – (M/F)

5987831 – CARPINTEIRO DE OBRAS – Fundamental Completo – Exp. 6 meses na na Função – (M)

5999695 – COLETOR DE LIXO – Fundamental Completo – (M) – (TEMP – 90 DIAS)

5986774 – EMPREGADA DOMÉSTICA – Alfabetizada – Exp. 6 meses na Função + Referências – (F)

5985088 – GARÇOM – Médio Completo – Exp. 3 meses na CTPS – (M/F) – TEMP

5998134 – GARÇOM – Alfabetizado – Exp. na Função – (M)

5958963 – LUBRIFICADOR – Fundamental Incompleto – Exp. 6 meses na CTPS – Noções de Mecânica – (M/F)

6001186 – MECÂNICO DE MÁQUINAS – Fundamental Completo – CNH D (Preferencialmente) – Exp. 6 meses na CTPS – (M)

5978003 – MONITORA DE SISTEMAS ELETRÔNICOS – Médio Completo – (Conhecimento em Informática) – (F)

5966843 – MOTORISTA DE CAMINHÃO – Médio Completo – Exp. 6 meses na CTPS – CNH D/E – (M)

5999633 – MOTORISTA DE CAMINHÃO – Médio Completo – CNH D + Exame Toxicológico – Exp. 6 meses na CTPS – (M) – (TEMP – 90 DIAS)

5978235 – MOTORISTA DE CAMINHÃO BASCULANTE – Fundamental Incompleto – Exp. 6 meses na CTPS – CNH D – Curso de Direção Defensiva – (M/F)

5978255 – MOTORISTA DE CARRETA – 5978317 – CNH E – Curso de Transporte de Carga Indivisível – (M/F)

5994464 – MOTORISTA DE CARRETA – Médio Completo – CNH E – Curso MOOP – Disponibilidade para Viagens – (M)

5999933 – OPERADOR DE RETRO-ESCAVADEIRA – Fundamental completo – Exp. 6 meses na CTPS – CNH D – (M) – (TEMP – 90 DIAS)

5997484 – OPERADOR DE ROÇADEIRA – Exp. na Função – (M/F) – (TEMP – 90 DIAS)

5978317 – PEDREIRO – Fundamental Incompleto – Exp. 6 meses na CTPS – (M/F)

5999060 – RECEPCIONISTA – Médio Completo – Exp. 6 meses na CTPS – (M) – (Noturno – Escala 12X36)

5955800 – RECEPCIONISTA DE HOTEL – Médio Completo – Exp. 6 meses na CTPS – (M/F)

6001283 – SINALEIRO DE GUINDASTE – Fundamental Incompleto – Exp. 6 meses na CTPS – (M/F)

5999811 – VARREDOR LIMPEZA DE PRAIA – Fundamental Completo – (M/F) – (TEMP – 90 DIAS)

5964759 – VENDEDOR EXTERNO – Médio Completo – Exp. 6 meses na CTPS – CNH A ou B – (Veículo Próprio) – (M/F) – (Aceita candidatos de Todas as Regiões)

5964844 – VENDEDOR INTERNO – Médio Completo – (M)

5967012 – VENDEDOR INTERNO – Médio Completo – Exp. 6 meses na CTPS – (Conhecimento em Materiais de Construção) – (M/F)

COSTA NORTE

5981122 – TRABALHADOR AGROPECUÁRIO – (M)

CTPS – CARTEIRA DE TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL

EXP. – EXPERIÊNCIA

ESP. – ESPECIALIZAÇÃO

CNH – CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

TEMP – TEMPORÁRIO

PCD – PESSOA COM DEFICIÊNCIA

(F) – FEMININO

(M) – MASCULINO

PARA DIVULGAÇÃO DE VAGAS:

EMAIL: patsaosebastiao@sde.sp.gov.br

WHATSAPP: (12) 99211- 6333

