Caraguatatuba tem novas vagas no PAT

Código da vaga Ação Ocupação Nº Vagas Nível de instrução Exige experiência (em meses) Região Sexo

5890589 Comparecer com currículo no PAT Acabador de mármore e granito 3 Fundamental Completo 6 —– M

5956606 Comparecer com currículo no PAT Acabador de Mármores e Granitos com experiência em CTPS 1 Fundamental Completo 6 —– —

5983217 Comparecer com currículo no PAT Ajudante de Cozinha Freelancer 1 Médio Completo 6 —– —

5901377 Comparecer com currículo no PAT Ajudante de Instalação com experiência em marmoraria, serralheria e/ou marcenaria e disponibilidade para trabalhar aos sábados. 3 Fundamental Completo 6 —– M

6001852 Comparecer com currículo no PAT Ajudante Geral 1 Fundamental Completo —– —– M

5977448 Comparecer com currículo COM FOTO e EXTRATO DO CNIS no PAT até o dia 03/12 Armador – Conhecimento de corte e dobra de aço e concreto. Ter experiência na CTPS e disponibilidade para trabalhar em turnos, inclusive noturno. 26 Fundamental Incompleto 6 —– M

5897875 Comparecer com currículo no PAT Assistente de Compras com experiência no ramo da construção civil como comprador ou vendedor, experiência na CTPS e CNH B 1 Técnico ou Superior Completo ou Cursando em ADM, Engenharia ou Logística 6 —– —

5983170 Comparecer com currículo no PAT Atendente de Lanchonete 1 Médio Completo 6 —– F

5995914 Comparecer com currículo no PAT Auxiliar Administrativo com experiência em CTPS – possuir CNH AB 1 —– 6 —– M

6001526 Comparecer com currículo no PAT Auxiliar Administrativo com experiência na CTPS e disponibilidade de trabalhar de fim de semana 1 Médio Completo 6 Tabatinga e proximidades —

5952433 Comparecer com currículo no PAT Auxiliar de Cozinha – Possuir disponibilidade de horário 1 —– 6 Tabatinga e proximidades —

5984749 Comparecer com currículo no PAT Auxiliar de Cozinha com experiência em CTPS – possuir disponibilidade de horário 1 —– 6 —– —

5913937 Comparecer com currículo no PAT Auxiliar de Cozinha em Quiosque 2 Alfabetizado 6 Aruan e proximidades F

5985999 Comparecer com currículo no PAT Auxiliar de Escritório com experiência em CTPS – possuir conhecimento em licitação e CNH em dia 1 Médio Completo 6 —– —

5975132 Comparecer com currículo no PAT Auxiliar de Funileiro com experiência em CTPS – possuir conhecimento em soldas e reparos 1 Médio Completo 6 —– —

6003491 Comparecer com currículo no PAT Auxiliar de Limpeza Temporário com experiência na CTPS e disponibilidade para trabalhar as sábados 1 Médio Completo 6 —– F

5983047 Comparecer com currículo no PAT Auxiliar de Manutenção Predial com experiência em CTPS 1 —– 6 —– M

5759396 Comparecer com currículo no PAT Auxiliar de Mecânico com CNH B e flexibilidade de horários 1 Médio Completo 6 —– M

5985996 Comparecer com currículo no PAT Auxiliar de Mecânico com experiência em CTPS – desejável curso de mecânico de motores. CNH é diferencial 1 desejável curso de mecânico 6 —– M

5996957 Comparecer com currículo no PAT Auxiliar de Serviços Gerais e Limpeza com CNH A/B 1 Fundamental Completo —– —– M

6001505 Comparecer com currículo no PAT Auxiliar nos Serviços Gerais com disponibilidade de trabalhar de fim de semana 2 —— —– Tabatinga e proximidades M

5929176 Comparecer com currículo no PAT Balconista – possuir condução própria e conhecimento em preparo de drinks e sucos 1 Médio Completo 6 —– —

5997259 Comparecer com currículo no PAT Balconista com experiência em operar o caixa – possuir disponibilidade para trabalhar finais de semana e feriados 1 —– —– —– M

5919977 Comparecer com currículo no PAT Barman 1 Fundamental Completo 6 —– —

5975229 Comparecer com currículo no PAT Barman – possuir disponibilidade para trabalhar finais de semana e feriados 1 Alfabetizado 6 Do Centro à Tabatinga —

5977458 Comparecer com currículo COM FOTO e EXTRATO DO CNIS no PAT até o dia 03/12 Carpinteiro – Conhecer corte com serra, esquadria e montagem de formas. Ter experiência na CTPS e disponibilidade para trabalhar em turnos, inclusive noturno. 26 Fundamental Incompleto 6 —– M

5976641 Comparecer com currículo no PAT Consultor Comercial com experiência em CTPS – possuir veículo próprio 1 Superior Completo em Administração ou área correlata 6 —– —

5964496 Comparecer com currículo no PAT Consultora de Vendas. Disponibilidade total de horário, trabalhar aos finais de semanas e feriados. Escala 6×1. 1 Médio Completo 6 —– F

5991790 Comparecer com currículo no PAT Coordenador de Suprimento (Supervisor de Almoxarifado) 1 Nível Superior 6 —– F

5956688 Comparecer com currículo no PAT Corretor de Imóveis 6 Curso de Corretor Completo —– — —

5890680 Comparecer com currículo no PAT Corretor de Imóveis – possuir CNH A/B 12 Médio Completo —– —– —

5975178 Comparecer com currículo no PAT Cozinheira de Quiosque – possuir disponibilidade para trabalhar finais de semana e feriados 1 Alfabetizada 6 Do Centro à Tabatinga F

5997313 Comparecer com currículo no PAT Cozinheiro 1 —– 6 —– —

6001951 Comparecer com currículo no PAT Cumim 1 Fundamental Completo —– —— M

5975041 Comparecer com currículo no PAT Eletricista de Autos com experiência em CTPS – possuir especialização em linha pesada e CNH em dia 1 —– 6 —– M

5760131 Comparecer com currículo no PAT Eletricista de Manutenção Predial – Possuir NR 10, NR 35 e Curso de Eletricista Predial em dia. 1 —— 6 —– —

5992021 Comparecer com currículo no PAT Eletricista Industrial 1 Curso de Eletricista Industrial 6 —– M

5964156 Comparecer com currículo no PAT Fisioterapeuta com disponibilidade de horário e trabalhar aos finais de semana e feriados em escala 5×2 e vendas de pacotes (ter expriência em vendas). Desejável pós-graduação em Dermato-Funcional. 1 Superior Completo em Fisioterapia 6 —– F

5763745 Comparecer com currículo no PAT Funileiro – CNH B e Carta de Referência 1 Fundamental Completo 6 —– M

5929122 Comparecer com currículo no PAT Garçom – possuir condução própria, irá trabalhar aos finais de semana 1 Médio Completo 6 —– M

5957234 Comparecer com currículo no PAT Garçom – possuir disponibilidade de horário 1 —– 6 Tabatinga e Proximidades M

5975202 Comparecer com currículo no PAT Garçom – possuir disponibilidade para trabalhar finais de semana e feriados 5 Alfabetizado 6 Do Centro à Tabatinga M

6003706 Comparecer com currículo no PAT Garçom Temporário 3 Fundamental Completo 6 —– —

5909227 Comparecer com currículo no PAT Instrutor de Auto-Escola com CNH A/B 4 Curso de Instrutor —– —– —

6003891 Comparecer com currículo no PAT Instrutor de Inglês – ter inglês avançado, diponibilidade de horário e saber trabalhar em equipe. Ter experiência é um diferencial 1 Médio Completo —– —– —

5913477 Comparecer com currículo no PAT Lavador de Autos – Possuir conhecimento em lavagem completa e lubrificação baixo 1 —– —– Do Centro à Getuba M

5983132 Comparecer com currículo no PAT Líder de Cozinha – possuir disponibilidade de horário 1 —– 6 Tabatinga e proximidades —

5838613 Comparecer com currículo no PAT Mecânico de Máquinas Pesadas (Diesel) – Possuir CNH B 1 —– 6 —– M

5892961 Comparecer com currículo no PAT Mecânico de Veiculos Leves — Com experiência na CTPS 1 —– 6 —– M

5824885 Comparecer com currículo no PAT Mecânico de Veículos Pesados (Diesel) – Possuir CNH D 1 Fundamental Completo 6 —– —

5956708 Comparecer com currículo no PAT Mecânico de Veículos Pesados (Diesel) com experiência em CTPS – possuir conhecimento em motores, câmbio, freio em caminhões e CNH C/D 2 Médio Completo 6 —– M

5991260 Comparecer com currículo no PAT Mecânico Industrial 1 Curso de Eletricista Industrial 6 —– M

5710259 Comparecer com currículo no PAT Montador de Esquadrias 1 Médio Completo 6 —– M

5940193 Comparecer com currículo no PAT Motoboy – possuir CNH A, moto própria e mochila de entrega (vagas para manhã e noite) 40 —– —– —– —

5996975 Comparecer com currículo no PAT Motorista com CNH C ou superior – possuir MOP 1 Médio Completo —– —– M

5977601 Comparecer com currículo COM FOTO e EXTRATO DO CNIS no PAT até o dia 03/12 Motorista de Caminhão Basculante – Ter experiência na CTPS, disponibilidade para trabalhar em turnos, inclusive noturno, CNH D e curso de direção defensiva. 53 Fundamental Incompleto 6 —– M

5997001 Comparecer com currículo no PAT Motorista de Caminhão Guincho com experiência em CTPS – possuir CNH C/D/E 3 —– 6 —– —

5987397 Comparecer com currículo no PAT Motorista Entregador – Possuir CNH D/E 1 Fundamental Completo 6 —– M

5950195 Comparecer com currículo no PAT Motorista Entregador de Materiais de Construção (Caminhão Munck) com experiência em CTPS – possuir CNH D e saber operar o Munck 1 Fundamental Completo 6 —– M

6003524 Comparecer com currículo no PAT Motorista Entregador de Materiais de Construção com experiência na CTPS, CNH C e disponibilidade para trabalhar aos sábados. Ter esperiência em Depósito de Construção é um diferencial. 1 Médio Completo 6 Preferencialmente Tabatinga e proximidades M

6003731 Comparecer com currículo no PAT Operador de Caixa Temporário 1 Médio Completo 6 —– —

5999395 Comparecer com currículo no PAT Operador de Retroescavadeira com experiência em CTPS – possuir CNH B 1 Médio Completo 6 —– —

5974995 Comparecer com currículo no PAT Pedreiro 1 —– 6 Massaguaçú e proximidades M

5879788 Comparecer com currículo no PAT Pedreiro – Obrigatório experiência comprovada em CTPS e CNH B. 1 Médio Completo 6 —– —

5977695 Comparecer com currículo COM FOTO e EXTRATO DO CNIS no PAT até o dia 03/12 Pedreiro – Ter experiência na CTPS e disponibilidade para trabalhar em turnos, inclusive noturno. 12 Fundamental Incompleto 6 —– M

5763776 Comparecer com currículo no PAT Pintor de Automóveis – CNH B e Carta de Referência 1 Fundamental Completo 6 —– M

6003676 Comparecer com currículo no PAT Pizzaiolo Temporário 1 Médio Completo 6 —– —

5920871 Comparecer com currículo no PAT Protético Dentário 1 Curso de Protético 6 —– M

5950171 Comparecer com currículo no PAT Psicólogo na Educação 1 Superior Completo em Psicologia 6 —– —

6001524 Comparecer com currículo no PAT Recepcionista com disponibilidade de trabalhar de fim de semana 1 Médio Completo 6 Tabatinga e proximidades —

5983078 Comparecer com currículo no PAT Recepcionista Folguista com experiência em CTPS 1 —– 6 —– M

6002030 Comparecer com currículo no PAT Representante Comercial Autônomo 1 Fundamental Completo —– —— —

5890625 Comparecer com currículo no PAT Representante Comercial com experiência no ramo alimentício – obrigatório possuir MEI/ME e Core; obrigatório ter experiência na função; possuir CNH 2 Fundamental Completo 6 —– —

5974882 Comparecer com currículo no PAT Secretária – possuir conhecimento intermediário no Pacote Office (Word e Excel) e domínio da linguagem formal verbal e escrita 1 —– 6 —– F

5580270 Comparecer com currículo no PAT Serralheiro de Alumínio ou Ferro – Trabalho no bairro Topolândia (São Sebastião) 1 —– 6 Sul M

5939649 Comparecer com currículo COM FOTO e EXTRATO DO CNIS no PAT até o dia 03/12 Sinaleiro de Guindaste com experiência em CTPS – Possuir disponibilidade para trabalhar em turnos e conhecimento em Plano de Rigger 6 Fundamental Incompleto 6 —– M

5996128 Comparecer com currículo no PAT Soldador com experiência em CTPS – possuir CNH AB 1 —– 6 —– M

5997766 Comparecer com currículo no PAT Técnico de Enfermagem – desejável experiência e CNH em dia 1 Superior Completo em Enfermagem —– —– F

6003803 Comparecer com currículo no PAT Técnico de Estética Automotiva (Lavador de Carros) com disponibilidade de abrir MEI 70 Fundamental Completo —– Caraguatatuba / Ubatuba —

5974289 Comparecer com currículo no PAT Técnico em Radiadores com experiência em CTPS – possuir CNH em dia e conhecimento em radiadores de linha leve e pesada 1 Médio Completo 6 —– —

5981115 Comparecer com currículo no PAT Trabalhador Agropecuário – Irá trabalhar com semeadura, plantio de verduras, colheita, higienização do local de trabalho e adubação. 1 Fundamental Completo —– —– M

5920041 Comparecer com currículo no PAT Vendedor 2 Médio Completo 6 —– —

5907413 Comparecer com currículo no PAT Vendedor de colchões – possuir experiência de vendas de colchões com registro em CTPS 1 —– 6 —– —

5920868 Comparecer com currículo no PAT Vendedor Projetista de Vidros Temperados – possuir CNH 1 —— 6 —– —

5965904 Comparecer com currículo no PAT Vendedor/Supervisor Comercial com CNH A/B 2 Médio Completo ou Superior 6 —– —