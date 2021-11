KTR Ilhabela reúne mais de 1,6 mil pessoas na cidade

Numa prova recheada de emoções, superações e cenários paradisíacos, a Kailash Trail Run – Ilhabela 2021, realizada no sábado (27/11), reuniu mais de 1,6 mil pessoas na cidade, na arena montada na Praia do Perequê.

Após as largadas das provas de 8, 12, 21 e 42km, realizada logo pela manhã do sábado (27/11), os competidores adentraram nos seus percursos, percorrendo as principais ruas da cidade e trilhas, com visuais de tirar o fôlego. As provas de 21 e 42km, apesar de intensas, presentearam os participantes com a torcida local que incentivava os atletas pelo caminho.

A atleta de Ilhabela, Geisla Moraes, cotada para ser uma das campeãs da prova, fez jus à expectativa e confirmou o primeiro lugar na Geral Feminino da prova de 8km. “Fui campeã e estou muito feliz por vencer em casa mais uma vez e contar novamente com a torcida de todos. Só tenho a agradecer a Deus e Nossa Senhora pela força e proteção, minha família, meu treinador Adão, amigos, aos meus parceiros, apoiadores e ao Bolsa Atleta Ilhabela”, destacou Moraes.

A Kailash Trail Run – Ilhabela 2021 é organizada pela Kailash Brasil com a XKR Outdoor Sports e apoio da Prefeitura de Ilhabela. O diretor da prova, Tani Oreggia, comemorou o sucesso do evento. “A KTR Ilhabela 2021 nesse retorno foi um sucesso! Conseguimos reunir mais de 1600 pessoas entre atletas e acompanhantes no dia da prova na arena linda montada na praia do Perequê! O percurso sempre desafiador, exigiu muito preparo físico e disposição dos atletas! O clima quente exigiu muito dos atletas, mas os pontos de hidratação ao longo do percurso com muita hidratação gelada e frutas, uma novidade para as provas da KTR, foram fundamentais para o rendimento dos atletas! Parabéns atletas! Em 2022 estaremos de volta com todas as provas da KTR na Ilhabela”, declarou.

“Após a retomada dos eventos, Ilhabela respira esporte. Praticamente, todos os finais de semana temos eventos esportivos que fomentam não só a prática esportiva como qualidade de vida, mas também o turismo em nossa cidade, que é a nossa indústria, e gera emprego e renda para nossa população”, destacou o prefeito de Ilhabela, Toninho Colucci.

Os atletas que quiserem conferir seus resultados, devem acessar o link https://www.estounessa.com.br/resultado.