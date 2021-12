O que é Gettr, a rede social vista como lugar de liberdade de expressão

Gettr é uma rede social vista como um lugar de liberdade de expressão

GETTR é uma rede social fundada nos princípios da liberdade de expressão, pensamentos independentes e rejeição da censura política e “cancelamento da cultura”. Com o objetivo de criar um mercado de ideias para compartilhar a liberdade e a democracia em todo o mundo, a rede social se torna um lugar promissor para começar a receber cadastro de grande marcas.

O lema proposto é “lutar contra a cultura do cancelamento” e “defender a liberdade de expressão“. A rede social está sendo alvo da abertura de conta por pessoas conservadoras, e promete não censurar da forma como alguns de seus integrantes se sentiram censurados ao expressar sua opinião contaria ao sistema proposto por outras redes sociais, como o Facebook, Twitter e Youtube. No entanto a rede social ainda não conta com foco em video como o Youtube ou o Facebook Watching.

A rede social conta com um designer super leve e minimalista, mas com funções idênticas ao do Twitter, mas com uma aparência que lembra um pouco o Facebook. Nela é possivel postar texto, videos, fotos, links, criar perfil personalizado com foto de perfil, capa, link para seu site e biografia.

As postagens do Getter podem conter 777 caracteres, os vídeos podem ter até três minutos e também é possivel fazer transmissões ao vivo. Além disso, é possivel fazer uma cópia de todos os seus posts e seguidores do Twitter para a plataforma

Como é possivel criar um nome de perfil personalizado, é aconselhável salvar sua conta com seu nome de perfil antes que alguém o registre. Note que a rede social está crescendo as pressas e no primeiro dia já registrou mais meio milhão de inscrições, incluindo brasileiros, e já conta com mais 500.000+ de instalações do aplicativo no Google Play Store. Além disso já é possivel baixar Gttr APK.

Em seus primórdios a rede social conta com os idiomas Inglês, Frances, Espanhol, Chines e Japonês.

A rede social já conta com uma página no Wikipédia: https://pt.wikipedia.org/wiki/Gettr

Quem criou a Gettr?

A rede social Gettr foi inaugurada domingo dia 4 de julho de 2021, no dia da Independência dos Estados Unidos, criada por pessoas do ambiente de Donald Trump tais como Jason Miller que é um famoso empresário Norte Americano, e um dos conselheiros do ex-presidente, Tim Murtaugh, que foi ex-porta-voz de Trump.

Fonte: https://seletronic.com.br/o-que-e-gettr/