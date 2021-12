Caraguá: Cursos do Fundo Social proporcionam novas oportunidades e até a conquista do primeiro emprego

O Fundo Social de Caraguatatuba mostra mais uma vez que com determinação é possível. Aluno do curso de Serralheria ofertado em parceria com o Senai, Fabio da Silva, 39 anos, relata que desde que recebeu o certificado de conclusão tem conquistado muitas oportunidades de trabalho.



O ex-aluno estudou durante o mês de novembro, o curso de Serralheria na Regional Sul, do bairro Porto Novo. Como as aulas eram realizadas durante a noite, ele aproveitava a parte da manhã para estudar mais e esclarecer qualquer dúvida que tinha com o professor.



“Eu sempre trabalhei como eletricista, mas tinha uma noção na área de serralheria. Com o curso foi possível aprender as técnicas e agregar mais a minha renda. Ter o suporte do professor Marcos durante minhas dúvidas foi essencial para que eu me dedicasse e chegasse até o final. Muito obrigado pela oportunidade”, relatou.



Atualmente, Fabio atua como eletricista e serralheiro, fazendo trabalhos particulares e prestando serviços para grandes empresas da área.



Já para Raissa Lorena Neves, 18 anos, o curso de produtos de confeitaria para cafeteria auxiliou no tão sonhado primeiro emprego formal. Ela, que mora no bairro Perequê-Mirim, ao término do curso saiu em busca de vagas de emprego.



“Graças à oportunidade da Prefeitura, estou há um mês trabalhando no setor de padaria de um laticínios da cidade. Fui contratada para atendente de balcão, mas devido à minha formação, estou ingressando aos poucos na fabricação dos mais variados tipos de pães e estou muito feliz”, conta Vitória.



O Fundo Social de Caraguatatuba realizou, neste ano, 21 cursos em parceria com o Senai e Sebrae para aproximadamente 450 pessoas nas mais diversas áreas. Para o próximo ano, mais qualificações serão geradas. Importante que a população fique atenta aos canais de divulgação e aproveite as oportunidades.



Se alguém tiver interesse em contratar os formandos dos cursos do Fundo Social, entrar em contato no telefone: 3897-5656.

