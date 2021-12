Caraguá: Inscrições para 3º Concurso de Presépios para o Natal terminam nesta sexta-feira

As inscrições para o 3º Concurso de Presépios para o Natal 2021 terminam às 14h desta sexta-feira (3). Os três primeiros colocados receberão prêmios que totalizam R$ 3 mil.

Para realizar a inscrição o interessado ou seu representante deverá comparecer pessoalmente na sede da Fundacc – Fundação Educacional e Cultural de Caraguatatuba, à Rua Santa Cruz, 396, Centro, de segunda-feira a sexta-feira, das 10h às 14h.

No ato da inscrição os candidatos deverão apresentar a ficha de inscrição preenchida de forma legível, sem rasuras e assinada; cópia do documento de identidade e CPF; fotos das fases de criação do presépio; obra (presépio); orientações para a montagem, quando for composto por mais de uma peça ou suportes específicos e termo de autorização de imagem devidamente firmado pelo participante.

O objetivo do concurso é fomentar e preservar a cultura e a memória das tradições religiosas populares do Natal, incentivar a criatividade das tradições populares desta data, envolver a comunidade com atividades culturais, valorizando o espírito natalino e as técnicas artesanais e artísticas, incentivando a utilização de materiais e matérias-primas regionais e recicláveis.

O presépio deverá ser inédito e original. Entende-se como inédito o presépio que ainda não foi veiculado publicamente e original o presépio não plagiado. As imagens deverão ser esculpidas ou modeladas pelo autor, não sendo aceitas imagens comerciais. A obra deverá contemplar as figuras tradicionalmente reconhecidas como fundamentais: Menino Jesus, Virgem Maria, São José, os três reis magos, pastores, anjos, animais e a estrela de natal.

Cada participante poderá inscrever um presépio, mesmo que em parceria, sendo necessário nas inscrições em grupo, ser escolhido um dos membros como representante dos demais, através de documento assinado e colocado dentro do envelope de identificação, que se responsabilizará pela inscrição e pelos termos e condições do edital.

A montagem dos Presépios será realizada nos dias 8 e 9 de dezembro. A exposição terá a abertura no dia 10 de dezembro e duração até 7 de janeiro de 2022; reunião da Comissão Julgadora para análise e classificação final dos Presépios e apuração dos votos do Júri Popular no dia 20 de dezembro, com a divulgação do resultado no dia 21 e entrega dos prêmios até 22 de dezembro de 2021.

Os presépios inscritos serão avaliados quanto à singularidade, criatividade e inovações, originalidade, execução técnica – genuína manufatura e materiais utilizados. Os visitantes também poderão votar em cédulas no período de 10 a 19 de dezembro na urna disponibilizada no Espaço Paulo Mott, à Praça Dr. Diógenes Ribeiro de Lima, mesmo local onde ocorrerá a exposição das obras.

As três melhores obras serão as vencedoras e receberão prêmios de R$ 1,5 mil para primeira colocada, R$ 1 mil para a segunda e R$ 500 para a terceira. Todos os participantes receberão um Certificado de Participação no Concurso de Presépios.

Em caso de dúvidas ou para mais informações acesse o Edital completo no link: https://fundacc.sp.gov.br/editais-fundacc/25/10/2021/edital-no-025-21-3o-concurso-de-presepios.

Serviço



3º Concurso de Presépios para o Natal 2021



Inscrições:até às 14h do dia 3 de dezembro (sexta-feira)

Local da inscrição: Rua Santa Cruz, 396 – Centro – de segunda-feira a sexta-feira, das 10h às 14h.

Mais informações:https://fundacc.sp.gov.br/ ou (12) 3897-5660