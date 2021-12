Caraguatatuba aplica dose de reforço para vacinados com a Janssen até 30 de junho

Caraguatatuba começa a aplicar, a partir desta terça-feira (30), a dose de reforço contra a Covid-19 para as pessoas que receberam a dose única da Janssen. A orientação é da Secretaria de Estado da Saúde.

Quem recebeu o imunizante até o dia 30 de junho já pode procurar um posto de vacinação mais próximo de sua residência para receber a dose adicional, preferencialmente a Pfizer. No entanto, de acordo com o Estado, para a dose adicional poderá ser utilizado o imunizante que estiver disponível na unidade de saúde.

A dose de reforço para pessoas que receberam a vacina Janssen deve ser aplicada após dois meses, ou 61 dias.

A Secretaria Municipal de Saúde salienta que as pessoas com mais de 18 anos que tenham completado seu esquema vacinal (primeira e segunda dose) com os demais imunizantes (CoronaVac, Astrazeneca e Pfizer) há pelo menos cinco meses também podem receber a dose de reforço.

Conforme a Secretaria de Saúde, o intervalo continua o mesmo para pessoas com imunossupressão. Todas devem receber a dose adicional com pelo menos 28 dias após a última dose do esquema vacinal.

A população pode verificar a data de aplicação da segunda dose no cartão de vacinação Covid-19 físico e on-line (Conecte SUS ou aplicativo do Poupatempo).

Não é necessário fazer agendamento para ser vacinado com a dose adicional. Porém, a pessoa deve apresentar o cartão de vacinação Covid-19.

Locais e horário

A dose adicional contra a Covid-19 é aplicada de segunda a sexta-feira, das 8h às 15h, em 11 Unidades Básicas de Saúde (UBSs). Por conta dos feriados e pontos facultativos, o horário pode ser alterado. Consulte.

UBSs: UBS Ademir Reis (Perequê Mirim), UBS José Maurício Borges (Perequê Mirim), UBS Porto Novo, UBS Morro do Algodão, UBS Tinga, UBS Jaraguazinho, UBS Rio do Ouro, UBS Sumaré, UBS Casa Branca, UBS Jetuba, UBS Massaguaçu.