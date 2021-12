Caraguatatuba dá início ao maior evento de empreendedorismo da região

A cidade de Caraguatatuba recebe de hoje (2) até sábado (4) o maior evento de empreendedorismo da região. O lançamento oficial do Empreenda Caraguatatuba 2021 foi na noite de quarta-feira (1º), e reuniu mais de 400 pessoas entre empresários, comerciantes, imprensa e convidados que puderam entender um pouco mais sobre a relevância desse evento para a retomada econômica do município.

A recepção foi feita pelo prefeito de Caraguatatuba, Aguilar Junior, que fez questão de agradecer cada um que acreditou no evento, na possibilidade de retomar após o início da pandemia em março de 2020. “Quero falar aqui, que todas as decisões tomadas, embora não tão popular, foram baseadas em bases técnicas, sem misturar política”.

Ele disse ainda, que “é com muita alegria que a gente retoma, passo a passo, com todos os protocolos sanitários. Fizemos o Mutirão do Emprego, voltamos os eventos com muito sucesso e já é possível ver luz no fundo do túnel e os últimos dados do Caged mostram o quanto Caraguá vem crescendo, se desenvolvendo, gerando emprego e com carteira assinada”.

Ele destacou que todos os dias chegam novas empresas na cidade, que o crescimento no setor da construção civil é fundamental e que o novo Plano Diretor vai ser muito importante e um ponto positivo a mais para Caraguatatuba.

“Estou bastante otimista e esperançoso que vamos conseguir vencer tudo isso. Não sabemos como vai ser o dia de amanhã, mas enquanto prefeito não me acovardei lá atrás e não vou me acovardar agora. Por tudo isso, voltamos com o Empreenda Caraguá 2021, que é mais uma oportunidade para que vocês, comerciantes e empreendedores, tenham a oportunidade de apresentarem suas empresas”, finalizou em seu discurso.

Para o presidente da Associação Comercial e Empresarial de Caraguatatuba (ACE), Lucas Gallina, essa retomada é um momento único para os empresários que passaram mais de um ano sofrendo com as restrições. “Vejo com muita esperança que o comércio vai voltar a crescer, que vamos desenvolver o nosso negocio. O prefeito fez bem em manter o Empreenda e os comerciantes estão engajados em participar do evento”.

Quem vai ter a oportunidade de acompanhar tudo isso de perto pela primeira vez é a equipe da empresa Sumicity que faz parte da estrutura do evento e participa como convidado.

Adriano Silveira é diretor de Integração e Aquisição da empresa e destaca a importância do Empreenda Caraguá 2021 neste momento, em que estão chegando na cidade. “A retomada é um marco tanto pra gente da tecnologia que contribuiu para esse período de reclusão, como também para incentivar esse ramo de negócios. Estou muito feliz em participar”.

“Nós acreditamos tanto na retomada que a Sumicity chegou para ficar. Está investindo também na inclusão social com internet de qualidade”, complementa Juliana Máximo, gerente de Marketing e Comunicação.

Cintia Cruz, representante da escola Dom Bosco Saúde, que já participou de outras edições, destaca que depois de uma pandemia a expectativa é expandir como instituto de ensino e mostrar como a área da saúde vem crescendo no município. “O Empreenda é muito importante por conta da visibilidade que dá ao setor que hoje é muito procurado e traz empregabilidade para nossa população”.

Alunos do Dom Bosco vão participar dos protocolos sanitários com aferição de temperatura, pressão alta e glicemia dos presentes ao evento, além de ter um estande para apresentar os procedimentos estéticos.

A noite de quarta-feira fechou com a palestra do ex-jogador de futebol, Mauro Silva, tetracampeão mundial com a Seleção Brasileira em 1994. Ele falou sobre a importância de ser um time para que todo o grupo possa crescer.

Programação – Empreenda Caraguatatuba 2021 (2 de dezembro)

– 14h30: Time is Money! Administrando o tempo – Profº Me. Ricardo Maroni Neto (IFSP)

– 15h30: Inteligência Emocional nos Negócios – SEBRAE – Priscila Tanihara

– 17h: Fomento do Mercado de Trabalho e Empregabilidade da Pessoa com Deficiência – Paula Kavadi (SEPEDI)

– 19h: Atitudes Criativas para superar a pandemia – Erik Penna

Confira a programação completa aqui: https://empreenda.caraguatatuba.sp.gov.br/