Vereador Daniel Soares defende criação de Centro de Treinamento de Surf

A força do Litoral Norte, especificamente de São Sebastião, com importantes representantes no surfe nacional e internacional, a exemplo do tricampeão mundial, Gabriel Medina, foi o tema do trabalho do vereador Daniel Soares na sessão desta terça-feira, 30, em que ele defendeu a criação de um Centro de Treinamento de Surf no município.

Soares solicitou à administração municipal, no Requerimento nº 587/2021, informações sobre a possibilidade de criar esse Centro de Treinamento, em apoio aos surfistas e amantes do esporte, com a proposta de revelar novos talentos na modalidade que também teve, recentemente, sua primeira participação nos Jogos Olímpicos de Tóquio, no Japão.

Para mostrar a importância deste espaço aos atletas, Soares apresentou fotos do “Centro de Treinamento de Surf Leo Neves” construído na cidade de Saquarema, no Rio de Janeiro, que conta com academia, salas de juízes, reunião, vídeo, informática, multiuso, além de recepção, área de alimentação, vestiários, consultório para avaliação médica e administração.

Em seu trabalho, Soares explicou que o Centro de Treinamento de Saquarema também abriga o Museu do Surf, dedicado ao resgate e à preservação da memória do município relacionada à atividade esportiva, conforme informações divulgadas no site da Prefeitura de Saquarema.

Baseado nesse exemplo, Daniel Soares frisou a importância de São Sebastião poder contar com um Centro de Treinamento de Surf, uma vez que o “esporte é um importante instrumento para o desenvolvimento de crianças e jovens”, como apontou em seu requerimento.

Soares justificou que foi procurado por muitos surfistas e pessoas que gostam de praticar o esporte que solicitaram mais apoio para a prática da atividade. “A gente vê um projeto maravilhoso e queria saber se o Executivo poderia criar um Centro de Treinamento para os que gostam de surfar, que querem ser profissionais e não têm a oportunidade que muitos tiveram como nosso tricampeão, Gabriel Medina”.

Soares frisou, ainda, o potencial dos atletas de São Sebastião. “Tenho certeza que se a gente tivesse esse Centro de Treinamento, teríamos mais campeões aqui”, disse o vereador, lembrando que o município tem vários campeões em outras modalidades que merecem ser reconhecidos pelo seu potencial.