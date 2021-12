Vereador Daniel Soares quer adequação na iluminação da Vila Progresso e reforma geral nas pistas de skate dos bairros de Maresias e Boiçucanga

Melhorias na iluminação pública da Vila Progresso, em Juquehy, Costa Sul de São Sebastião, foram solicitadas pelo vereador Daniel Soares, na sessão de terça-feira (7), no Requerimento n° 610/2021. Em outro trabalho, no Requerimento nº 611/2021, ele pediu à Prefeitura a reforma geral nas pistas de skate dos bairros de Maresias e Boiçucanga.

Em relação à Vila Progresso, Soares relatou que as ruas do bairro estão com sérios problemas de iluminação pública. Segundo o parlamentar, a EDP, empresa responsável pelo fornecimento de energia elétrica, efetuou a instalação de postes “de forma totalmente desorganizada, sem se atentar a qualquer norma urbanística”, comentou.

Desta forma, Daniel pediu ao Governo Municipal melhorias e adequação da iluminação pública na Vila Progresso e indagou sobre prazo para que o serviço seja executado. Em caso negativo, quer saber os motivos que impedem o atendimento à reivindicação da comunidade.

Pista de skate

Já, no Requerimento n° 611/2021, Soares solicitou ao Governo Municipal que realize reforma geral das pistas de skate dos bairros de Maresias e Boiçucanga.

“Nosso país tem revelado inúmeros talentos no skate e o nosso município tem se destacado no mundo dos esportes, a exemplo do surfe. Melhorias nessas pistas podem também revelar jovens talentos em nossa cidade”, comentou Soares em seu requerimento.

Desta maneira, o parlamentar pediu prazo para as possíveis melhorias, e, caso não seja possível, o vereador quer informações dos motivos que impedem a reforma nas pistas de skate em Maresias e Boiçucanga.