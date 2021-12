Bazar de Natal do Fundo Social de Caraguatatuba segue até sexta-feira (17)

Quem quiser uma lembrancinha de Natal por preços super acessíveis pode ir ao Fundo Social de Caraguatatuba que promove o Bazar de Natal com a venda de produtos artesanais. Todas as pessoas podem prestigiar e garantir sua lembrancinha até o dia 17 de dezembro, das 10h às 16h30.

Todos os artesanatos foram confeccionados pelas alunas do curso de corte e costura, os preços dos produtos variam de R$ 5 a R$ 30 e é possível encontrar panos de prato, puxa-saco, bate-mão, jogo americano, entre outros. Também foram convidadas entidades sociais que estarão na ação entre os dias 13 ao dia 17.

As entidades convidadas foram Lar São Francisco, Comunidade Restitui, Casa Beija Flor, Luz do Caminho, Apae e Lar de Idosos Vila Vicentina que também estão vendendo seus produtos como vidro de armazenamento de alimentos, porta-joias, porta-chaves, enfeites de Natal, sais de banho, sabonete líquido, entre outros artesanatos.

A presidente do Fundo Social, Samara Aguilar, convida a todos a prestigiarem o evento, que é totalmente destinado aos projetos do Fundo Social. “Adquiram suas lembrancinhas de fim de ano e aproveitem para conhecer nosso espaço e nossos serviços”, destacou.

“Eu já sou cliente assídua aqui, amo vir ao Fundo Social e eu sei que o que eles fazem é por uma boa causa, estou sempre saindo com uma coisinha nova. Hoje estou saindo com um macacão branco para passar a virada do ano”, diz a corredora Margarida Machado de 65 anos.

A exposição do Bazar de Natal é realizada no Fundo Social de Solidariedade de Caraguatatuba que fica localizado na Rua José Damazo dos Santos, 39, no Centro (próximo ao banco Santander). Mais informações pelo telefone: 3897-5656.