Caraguá: Novas vagas no PAT

Código da vaga Ação Ocupação Nº Vagas Nível de instrução Exige experiência (em meses) Região Sexo

5890589 Comparecer com currículo no PAT Acabador de mármore e granito 3 Fundamental Completo 6 —– M

6014108 Comparecer com currículo no PAT Ajudante de Cozinha 1 Fundamental Completo 3 Tabatinga e proximidades F

5983217 Comparecer com currículo no PAT Ajudante de Cozinha Freelancer 1 Médio Completo 6 —– —

5901377 Comparecer com currículo no PAT Ajudante de Instalação com experiência em marmoraria, serralheria e/ou marcenaria e disponibilidade para trabalhar aos sábados. 3 Fundamental Completo 6 —– M

6022312 Comparecer com currículo no PAT Ajudante de Motorista 1 —— 6 —– M

6007891 Comparecer com currículo no PAT Ajudante de Pátio (carga e descarga) – desejável conhecimento em materiais de construção 1 —– —– Tabatinga e Proximidades M

6017737 Comparecer com currículo no PAT Analista Contábil – possuir conhecimento nas normas contábeis NBCs, Lucro Real e S/A 1 Técnico Completo em Contabilidade ou Bacharelando em Ciências Contábeis —– —– —

5977448 Comparecer com currículo COM FOTO e EXTRATO DO CNIS no PAT até o dia 17/12 Armador – Conhecimento de corte e dobra de aço e concreto. Ter experiência na CTPS e disponibilidade para trabalhar em turnos, inclusive noturno. 26 Fundamental Incompleto 6 —– M

6007870 Comparecer com currículo no PAT Arrumadeira com experiência 1 Alfabetizada 6 Centro e proximidades F

6023714 Comparecer com currículo no PAT Assistente Financeiro com experiência na CTPS e CNH B 1 Superior ou Técnico em Administração, Finanças ou Contabilidade Cursando ou Completo 6 —– F

6017744 Comparecer com currículo no PAT Auxiliar Administrativo com experiência em CTPS – possuir conhecimento em informática 1 Médio Completo 6 Indaiá e proximidades M

6001526 Comparecer com currículo no PAT Auxiliar Administrativo com experiência na CTPS e disponibilidade de trabalhar de fim de semana 1 Médio Completo 6 Tabatinga e proximidades —

5913937 Comparecer com currículo no PAT Auxiliar de Cozinha em Quiosque 2 Alfabetizado 6 Aruan e proximidades F

6017811 Comparecer com currículo no PAT Auxiliar de Estoque – possuir disponibilidade para trabalhar no turno da noite/madrugada 1 Médio Completo —– —– M

6023665 Comparecer com currículo no PAT Auxiliar de Limpeza com escala 12×36 – irá realizar a limpeza externa e interna do clube e realizar serviços de praia (ex: colocação e remoção de guarda-sóis e cadeiras). IRÁ TRABALHAR EM SÃO SEBASTIÃO 10 —— —– São Sebastião M

6023712 Comparecer com currículo no PAT Auxiliar de Limpeza com experiência na CTPS, CNH em dia, disponibilidade de horário, conhecimento em jardinagem e limpeza de piscina 1 Fundamental Completo 6 Capricórnio e proximidades M

5759396 Comparecer com currículo no PAT Auxiliar de Mecânico com CNH B e flexibilidade de horários 1 Médio Completo 6 —– M

5996957 Comparecer com currículo no PAT Auxiliar de Serviços Gerais e Limpeza com CNH A/B 1 Fundamental Completo —– —– M

6018391 Comparecer com currículo no PAT Auxiliar de Vendas com experiência em CTPS 2 Médio Completo 6 —– —

6001505 Comparecer com currículo no PAT Auxiliar nos Serviços Gerais com disponibilidade de trabalhar de fim de semana 2 —— —– Tabatinga e proximidades M

5929176 Comparecer com currículo no PAT Balconista – possuir condução própria e conhecimento em preparo de drinks e sucos 1 Alfabetizado 6 —– —

6020397 Comparecer com currículo no PAT Balconista de Padaria 3 Médio Incompleto —– Martim de Sá e proximidades —

5975229 Comparecer com currículo no PAT Barman – possuir disponibilidade para trabalhar finais de semana e feriados 1 Alfabetizado 6 Do Centro à Tabatinga —

6020393 Comparecer com currículo no PAT Camareira 1 —– —– Martim de Sá e proximidades —

6023669 Comparecer com currículo no PAT Camareira (o) com escala 12×36. IRÁ TRABALHAR EM SÃO SEBASTIÃO 10 Fundamental Completo —– São Sebastião —

5977458 Comparecer com currículo COM FOTO e EXTRATO DO CNIS no PAT até o dia 17/12 Carpinteiro – Conhecer corte com serra, esquadria e montagem de formas. Ter experiência na CTPS e disponibilidade para trabalhar em turnos, inclusive noturno. 26 Fundamental Incompleto 6 —– M

6007815 Comparecer com currículo no PAT Caseira com experiência – Vaga para casal, a mulher trabalhará nos serviços domésticos da residência e o homem pode trabalhar fora. 1 Alfabetizada 6 —– F

6014047 Comparecer com currículo no PAT Cozinheira 1 —– —– —– F

6001951 Comparecer com currículo no PAT Cumim 1 Fundamental Completo —– —— M

6017817 Comparecer com currículo no PAT Diarista 1 Médio Completo 6 —– F

5975041 Comparecer com currículo no PAT Eletricista de Autos com experiência em CTPS – possuir especialização em linha pesada e CNH em dia 1 —– 6 —– M

5760131 Comparecer com currículo no PAT Eletricista de Manutenção Predial – Possuir NR 10, NR 35 e Curso de Eletricista Predial em dia. 1 —— 6 —– —

5992021 Comparecer com currículo no PAT Eletricista Industrial 1 Curso de Eletricista Industrial 6 —– M

5950356 Comparecer com currículo no PAT Empregada Doméstica com experiência em CTPS e carta de referência 1 —– 6 —– F

6014678 Comparecer com currículo no PAT Estoquista com experiência em CTPS 1 —– 6 —– M

6014084 Comparecer com currículo no PAT Faxineira 1 Fundamental Completo 3 Tabatinga e proximidades —–

6013964 Comparecer com currículo no PAT Fonoaudiólogo com experiência em CTPS – possuir CFF ativo 1 Superior Completo em Fonoaudiologia 6 —– —

5964681 Comparecer com currículo no PAT Funileiro com experiência na CTPS e CNH AB 1 —— 6 —– M

5929122 Comparecer com currículo no PAT Garçom – possuir condução própria, irá trabalhar aos finais de semana 1 Médio Completo 6 —– M

5975202 Comparecer com currículo no PAT Garçom – possuir disponibilidade para trabalhar finais de semana e feriados 5 Alfabetizado 6 Do Centro à Tabatinga M

6013865 Comparecer com currículo no PAT Garçom/Garçonete 4 Ensino Médio Completo —– —– —–

6023658 Comparecer com currículo no PAT Gestor de Qualidade com experiência na CTPS. Desejável ter Superior em Gestão de Qualidade e Técnico em Meio Ambiente 1 Médio Completo 6 Travessão e proximidades —

5909227 Comparecer com currículo no PAT Instrutor de Auto-Escola com CNH A/B 4 Curso de Instrutor —– —– —

6003891 Comparecer com currículo no PAT Instrutor de Inglês – ter inglês avançado, diponibilidade de horário e saber trabalhar em equipe. Ter experiência é um diferencial 1 Médio Completo —– —– —

5892961 Comparecer com currículo no PAT Mecânico de Veiculos Leves — Com experiência na CTPS 1 —– 6 —– M

5824885 Comparecer com currículo no PAT Mecânico de Veículos Pesados (Diesel) – Possuir CNH D 1 Fundamental Completo 6 —– —

5956708 Comparecer com currículo no PAT Mecânico de Veículos Pesados (Diesel) com experiência em CTPS – possuir conhecimento em motores, câmbio, freio em caminhões e CNH C/D 2 Médio Completo 6 —– M

5991260 Comparecer com currículo no PAT Mecânico Industrial 1 Curso de Eletricista Industrial 6 —– M

5710259 Comparecer com currículo no PAT Montador de Esquadrias 1 Médio Completo 6 —– M

5977601 Comparecer com currículo COM FOTO e EXTRATO DO CNIS no PAT até o dia 17/12 Motorista de Caminhão Basculante – Ter experiência na CTPS, disponibilidade para trabalhar em turnos, inclusive noturno, CNH D e curso de direção defensiva. 53 Fundamental Incompleto 6 —– M

5997001 Comparecer com currículo no PAT Motorista de Caminhão Guincho com experiência em CTPS – possuir CNH C/D/E 3 —– 6 —– —

6023709 Comparecer com currículo no PAT Motorista Entregador com CNH A/B e disponibilidade para trabalhar aos sábados 1 —— —– — M

6003524 Comparecer com currículo no PAT Motorista Entregador de Materiais de Construção com experiência na CTPS, CNH C e disponibilidade para trabalhar aos sábados. Ter esperiência em Depósito de Construção é um diferencial. 1 Médio Completo 6 Preferencialmente Tabatinga e proximidades M

6023662 Comparecer com currículo no PAT Porteiro 3 Médio Completo —– Tabatinga e proximidades M

6023707 Comparecer com currículo no PAT Porteiro com experiência na CTPS e disponibilidade para trabalhar em escala 12×36. IRÁ TRABALHAR EM SÃO SEBASTIÃO 5 Fundamental Completo 3 São Sebastião M

6023708 Comparecer com currículo no PAT Promotor de Vendas com experiência na CTPS, moto própria e CNH AB 1 Médio Completo 6 —– M

6001524 Comparecer com currículo no PAT Recepcionista com disponibilidade de trabalhar de fim de semana 1 Médio Completo 6 Tabatinga e proximidades —

6023666 Comparecer com currículo no PAT Recepcionista com escala 12×36. IRÁ TRABALHAR EM SÃO SEBASTIÃO 10 Médio Completo 6 São Sebastião M

6018670 Comparecer com currículo no PAT Recepcionista com experiência em CTPS 1 Médio Completo 6 —– F

5983078 Comparecer com currículo no PAT Recepcionista Folguista com experiência em CTPS 1 —– 6 —– M

5890625 Comparecer com currículo no PAT Representante Comercial com experiência no ramo alimentício – obrigatório possuir MEI/ME e Core; obrigatório ter experiência na função; possuir CNH 2 Fundamental Completo 6 —– —

5580270 Comparecer com currículo no PAT Serralheiro de Alumínio ou Ferro – Trabalho no bairro Topolândia (São Sebastião) 1 —– 6 Sul M

5997766 Comparecer com currículo no PAT Técnico de Enfermagem – desejável experiência e CNH em dia 1 Técnico de Enfermagem Completo —– —– F

5920041 Comparecer com currículo no PAT Vendedor 2 Médio Completo 6 —– —

6014674 Comparecer com currículo no PAT Vendedor – possuir experiência com materiais de construção e disponibilidade para trabalhar aos domingos até as 12:00 horas 1 Médio Completo 6 —– —