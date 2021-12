PAT de Caraguatatuba tem 224 vagas de emprego nesta segunda-feira (13)

O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Caraguatatuba abre a semana com 224 oportunidades de emprego. Entre elas, 105 vagas são destinadas às obras do Contorno da Tamoios, disponíveis até sexta-feira (17).

O PAT destaca que agora só aceitam currículo presencialmente. É importante que o candidato acesse o link https://tinyurl.com/2y9d9asm para conferir os critérios.

Os interessados devem comparecer ao PAT das 8h às 12h e levar RG, CPF, Carteira de Trabalho, PIS e o currículo. O Posto de Atendimento está localizado na Rua Taubaté, 520, no Sumaré. Mais informações no telefone (12) 3882-5211.

Confira o quadro completo de vagas: Acabador de Mármores e Granitos, Ajudante de Cozinha, Ajudante de Cozinha Freelancer, Ajudante de Instalação, Ajudante de Motorista, Ajudante de Pátio (carga e descarga), Analista Contábil, Armador, Arrumadeira, Assistente Financeiro, Auxiliar Administrativo, Auxiliar de Cozinha em Quiosque, Auxiliar de Estoque, Auxiliar de Limpeza com escala 12×36, Auxiliar de Limpeza, Auxiliar de Mecânico, Auxiliar de Serviços Gerais, Auxiliar de Vendas, Auxiliar nos Serviços Gerais, Balconista, Balconista de Padaria, Barman, Camareira, Camareira (o) com escala 12×36, Carpinteiro, Caseira, Cozinheira, Cumim, Diarista, Eletricista de Autos, Eletricista de Manutenção Predial, Eletricista Industrial, Empregada Doméstica, Estoquista, Faxineira, Fonoaudiólogo, Funileiro, Garçom, Garçom/Garçonete, Gestor de Qualidade, Instrutor de Auto-Escola, Instrutor de Inglês, Mecânico de Veículos Leves, Mecânico de Veículos Pesados (Diesel), Mecânico Industrial, Montador de Esquadrias, Motorista de Caminhão Basculante, Motorista de Caminhão Guincho, Motorista Entregador, Motorista Entregador de Materiais de Construção, Porteiro, Promotor de Vendas, Recepcionista, Recepcionista com escala 12×36, Recepcionista Folguista, Representante Comercial, Serralheiro de Alumínio ou Ferro, Soldador, Técnico de Enfermagem, Vendedor e Vidraceiro.