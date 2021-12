Caraguatatuba recebe 260 policiais militares, bombeiros e guarda-vidas para reforço na Operação Verão 2021/2022

A partir desta quarta-feira (22) o reforço do policiamento militar que vai atuar durante a temporada de verão 2021/2022 já estará em Caraguatatuba. No total, serão 264 policiais militares, bombeiros e guarda-vidas que ficam na cidade até março. Viaturas e o helicóptero Águia também serão enviados para a região.

A solenidade de apresentação do reforço está prevista para às 11h, na Praça da Cultura (Avenida da Praia) e deve contar com a presença do governador em exercício, Rodrigo Garcia.

A operação é uma parceria entre o 20º Batalhão de Polícia Militar do Interior (BPMI) e a Prefeitura de Caraguatatuba, por meio de um convênio com a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, que vai fornecer auxílio com moradia e alimentação dos PMs que vão trabalhar na cidade.

Para Caraguatatuba, foram designados 206 policiais militares da Ronda Ostensiva, além de equipes da Força Tática, que agora tem sede no município, Cavalaria e Canil, além de viaturas.

Pelo Grupamento de Bombeiros Marítimos (GBMar), Caraguatatuba terá 43 Guarda-Vidas Temporários Municipais e do Estado e mais quatro bombeiros de reforço. No total, o GBMar terá em equipamentos dois botes infláveis de salvamento, um quadriciclo, uma Unidade de Salvamento Aquático (URSA) e uma viatura pequena. O helicóptero Águia ficará em Ubatuba para atender as duas cidades.

Já o Corpo de Bombeiros recebe o reforço de sete homens que se somam ao efetivo de 23. Ainda chegam três viaturas e duas motos de apoio.