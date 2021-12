Prefeitura de Caraguatatuba decreta caducidade do contrato com a Praiamar Transportes

A Prefeitura de Caraguatatuba decretou nesta segunda-feira (20) a caducidade do contrato com a empresa Praiamar Transportes, prestadora dos serviços de transporte público no município.

A decisão se dá após os vários descumprimentos de clausulas contratuais cometidas pela empresa. Apenas neste ano, o setor de Transporte Público da Secretaria de Mobilidade Urbana e Proteção ao Cidadão notificou a empresa 212 vezes e realizou outras 53 atuações.

Após considerar diversos argumentos, o decreto Nº 1.572/2021 declara extinta, por caducidade, a concessão do serviço público de transporte coletivo urbano de passageiros, objeto do Contrato nº 73/07, tendo como Concessionária Praiamar Transportes Ltda.

Por determinação do decreto, a concessionária terá que manter a prestação do serviço por mais 15 dias.

Ainda para garantir a continuidade do serviço durante este período, a Prefeitura de Caraguatatuba decretou que a empresa, no prazo de 48 horas após a publicação do documento, disponibilize extrato do sistema de bilhetagem ou equipamento que possibilite consulta ao mesmo, à Secretaria de Mobilidade Urbana e Proteção ao Cidadão. Isso servirá para que a Secretaria tenha acesso a todos os créditos acumulados em favor da Praiamar Transportes, sendo eles: ligeirinho, cartão comum, vale transporte, estudantes e outros.

A previsão é que um novo contrato emergencial seja realizado para a operação do serviço. O Decreto Nº 1572/2021 está disponível através do link: https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/2021/12/edital-ano-iv-no-694/