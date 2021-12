Tarifa Legal: Prefeito Toninho Colucci baixa tarifa do transporte público para R$1 em Ilhabela durante 73 dias

O Prefeito de Ilhabela, Toninho Colucci decretou nesta quarta-feira (22/12) a Tarifa Legal em Ilhabela, reduzindo a tarifa do transporte público na cidade para apenas R$1. A medida tem validade a partir desta quinta-feira (23/12) e vai até o dia 6 de março de 2022.

Durante esses 73 dias, os usuários que utilizarem o bilhete eletrônico recarregável pagarão apenas R$1. Já os usuários que optarem por pagar a tarifa em dinheiro, por meio do cartão embarcado, não vão contar com o benefício.

De acordo com Toninho Colucci, isso não é uma novidade. “Desde 2012 investimos na melhoria do transporte público em Ilhabela e criamos a tarifa social por meio da Lei do Subsídio. A medida tem o objetivo de baratear o deslocamento dos moradores que utilizam o transporte público diariamente, assim como propor uma alternativa para os turistas que fizerem o cadastro e utilizarem o bilhete eletrônico recarregável, reduzindo o fluxo de circulação de veículos neste período, quando a demanda na cidade aumenta por conta da temporada de verão”.

Segundo o secretário de Governo, Cezar De Tullio, a medida também trará benefícios aos empregadores. “A decisão do prefeito Toninho Colucci vai impactar positivamente o empresariado da cidade, que terá uma economia significativa no pagamento do vale transporte de seus colaboradores”, ressaltou.

No entanto, é importante ressaltar que a tarifa social é válida aos usuários que utilizam o Bilhete Eletrônico Recarregável. A primeira via do cartão é fornecida gratuitamente pela Expresso Fênix, concessionária do transporte público na cidade.

Serviço

Para realizar o cadastro do Bilhete Eletrônico os usuários podem acessar o link https://jvcsolutions.com.br/siscad/ilhabela e preencher o formulário, ou diretamente na sede da Fênix portando documentos pessoais e realizar o pedido.

A Expresso Fênix fica localizada na avenida Tiradentes, 124 – Barra Velha, próximo ao terminal de atracação das balsas.