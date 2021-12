Governo Federal vai investir mais de R$ 1 milhão em obras de saneamento básico em estados do Nordeste

Ao todo, cerca de 26 mil famílias serão beneficiadas nos estados do Rio Grande do Norte, Paraíba, Ceará e Maranhão

O Governo Federal vai investir mais de um milhão de reais em obras de saneamento básico nos estados do Rio Grande do Norte, Paraíba, Ceará e Maranhão. Ao todo, cerca de 26 mil famílias serão beneficiadas nesses estados.

Natal, no Rio Grande do Norte, receberá cerca de quinhentos e sessenta mil reais para o sistema integrado nos bairros de Nossa Senhora da Apresentação e Lagoa Azul.

Já João Pessoa, na Paraíba, vai contar com investimentos de cerca de 220 mil reais para implantação do sistema de esgotamento sanitário nos bairros Valentina Figueiredo e adjacências; Praias do Seixas e Penha; José Américo; Colibris; e Água Fria.

Ainda no Nordeste, a cidade de Boa Viagem, no Ceará, terá investimentos de quase 180 mil reais para implantação do sistema de esgotamento sanitário nos bairros Centro, Boaviaginha, Vila Azul, Alto do Motor, Alto da Queiroz, Tibiquari, Vila Holanda e Ponte Nova.

No Maranhão, o valor de quase 110 mil reais será repassado ao município de Buriticupu. O recurso será utilizado para a elaboração de estudo de concepção, projeto básico e executivo para a ampliação do sistema de abastecimento de água e para implantação do sistema de esgotamento sanitário da sede municipal. Ainda no Maranhão, a cidade de Barra Corda, receberá quase cinquenta mil reais para os mesmos fins de Buriticupu.

O secretário Nacional de Saneamento do Ministério do Desenvolvimento Regional, o MDR, Pedro Maranhão, destaca que investimentos como esses são importantes para melhorar as condições de vida da população.

A falta de acesso a serviços básicos, como tratamento de água e esgoto, coloca em risco a saúde da população. Por isso, não medimos esforços para alocar recursos que vão permitir a continuidade das obras de saneamento básico. Temos o compromisso de levar mais dignidade, saúde e qualidade ambiental à população brasileira.

No total, o Governo Federal vai repassar mais de cinco milhões de reais para a continuidade de obras de saneamento básico em nove estados do país.

Fonte: Brasil 61