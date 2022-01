Bertioga cancela Carnaval

Shows e programação de verão estão mantidos, seguindo medidas de prevenção à Covid-19 e a exigência do “passaporte da vacina”

Em razão da impossibilidade de aplicar protocolos sanitários e o controle de acesso do público, a Prefeitura de Bertioga decidiu cancelar a realização do “Carnaval é + Família”. O anúncio foi feito nesta terça-feira (11) pelo prefeito Caio Matheus.

O festival “Verão é Show”, que começa nesta sexta-feira (14) com o cantor Thiaguinho, bem como a programação Agita Bertioga Esporte e Cultura, iniciada na semana passada, estão mantidos, por se tratarem de eventos controlados.

Vale lembrar que, para ter acesso aos shows e eventos fechados do calendário de verão da Cidade, além do uso de máscara e respeitar os protocolos sanitários, é obrigatório apresentar o comprovante de vacinação contra a Covid-19.

O prefeito Caio Matheus destaca que, por cautela, a decisão segue os mesmos critérios adotados para o cancelamento da queima de fogos e show da virada, no Réveillon.

“Diferente dos shows e da programação de verão, que são eventos controlados, o carnaval tem características que dificultam a aplicação de medidas de prevenção à Covid-19. Portanto, por cautela, decidimos pelo cancelamento do carnaval. Como ocorre, desde o início do enfrentamento à pandemia, todas as decisões são tomadas com base na ciência e nos indicadores”, disse o Chefe do Executivo.

A secretária de Saúde do município, Rebeca Barufi, afirma que os dados de enfrentamento à pandemia são analisados diariamente e que, no momento, é possível, a realização de eventos fechados, seguindo protocolos sanitários e com a exigência da comprovação da vacinação contra a Covid-19.

“Mesmo com o crescimento do número de casos, que ocorre em grande parte do país, Bertioga está há mais de 40 dias sem óbitos por Covid-19 e há um mês com a UTI zerada. A queda das internações e mortes é reflexo do alto índice de vacinação. A Cidade está com quase 100% da população vacinável com ao menos duas doses da vacina”, destacou.