Caraguatatuba: Saúde abre cadastramento das crianças de cinco a 11 anos para vacinação contra Covid-19

Está aberto o cadastramento das crianças, de cinco a 11 anos, para a vacinação contra a Covid-19, no aplicativo ‘Caraguatatuba 156’. O objetivo da Secretaria de Saúde é acelerar o processo, já que a aplicação da vacina neste público-alvo também será por meio de agendamento.

Segundo a Secretaria de Saúde, o número de crianças cadastradas nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) é de 11.330.

Os pais e responsáveis pelos menores devem estar atentos. Caso a criança tenha alguma comorbidade, ela deverá ser especificada no ato do cadastro, uma vez que o Governo do Estado já sinalizou que neste primeiro momento a vacinação será com as crianças com comorbidades.

No dia da vacinação, será necessário comprovar a condição de risco por meio de receitas, exames, relatório médico e prescrição médica.

Mesmo com a abertura para o cadastramento, a Secretaria de Saúde informou que aguarda um comunicado oficial do governo estadual com orientações sobre estratégias e critérios para que a vacinação seja realizada.