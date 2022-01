Estágio: Abertas as inscrições para o processo seletivo na Câmara de Ilhabela

As inscrições e provas serão realizadas de forma online pelo site do CIEE, para estudantes do ensino médio e superior

Está aberto o processo seletivo on-line para formação de cadastro reserva para estagiários para alunos matriculados nos ensinos de nível médio e superior da Câmara de Ilhabela, em parceria com o Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE). As inscrições e provas on-line serão realizadas gratuitamente, no período de 06/01/2022 até às 12h do dia 17/01/2022, próxima segunda-feira, somente via internet pelo site www.ciee.org.br.

O cadastro reserva será para o ensino médio e ensino superior nas áreas de administração, direito, gestão em recursos humanos, publicidade e propaganda e jornalismo, com bolsa auxílio entre R$750 a R$1.320 e carga horária semanal de 25h a 30h.

Os requisitos para participar do processo seletivo são:

– Estar matriculado e cursando os cursos previstos no edital durante o período de inscrições;

– Ser brasileiro(a) nato(a), naturalizado(a) ou estrangeiro(a) com visto permanente no país;

– Ter idade mínima de 16 anos, até a data de posse;

– Ser estudantes do Ensino Médio e ter idade mínima de 16 e máxima de 24 anos, até a data de posse, para participar do Programa Jovem Talento;

– Não ter sido exonerado(a) a bem do serviço público;

– Estar em dia com as obrigações eleitorais, quando maior de 18 anos e das obrigações militares, quando do sexo masculino maior de 18 anos;

– Não ter feito estágio por período igual ou superior a dois anos na Câmara Municipal de Ilhabela, exceto pessoas com deficiência (Art. 11 da Lei 11.788/08).

É de inteira responsabilidade do candidato, acompanhar a publicação de todos os atos, editais, comunicados, convocações e/ou qualquer divulgação referente ao processo seletivo no site do CIEE. Os resultados finais, com a classificação definitiva serão divulgados em 17 de fevereiro de 2022.

Para se inscrever acesse o site do CIEE no link https://pp.ciee.org.br/vitrine/3670/detalhe. Nesse mesmo link está disponibilizado o edital do processo com mais informações.