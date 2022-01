Prefeitura de Caraguatatuba publica convocação com mais 24 aprovados do concurso de 2018

A Prefeitura de Caraguatatuba convocou mais 24 aprovados do Concurso Público 01/2018 para se apresentar (utilizando máscara conforme o Decreto Municipal nº 1.249, de 28 de abril de 2020) nas próximas segunda, terça e quarta-feira (17, 18 e 19/1), das 9h às 16h30, no Departamento de RH da Secretaria da Administração, no Centro. A chamada foi publicada no Diário Oficial Eletrônico do Município (Edital 709) desta quinta-feira (13/1).

Nesta semana, foram convocados do 130º ao 139º colocado de agente administrativo; 215º e 216º colocados de agente de apoio escolar; 25º e 26º colocados de artífice I; 14º e 15º colocados de auxiliar de serviços gerais; 2º colocado PCD (pessoa com deficiência) de inspetor de alunos; do 29º ao 34º de motorista II; e o 110º colocado de professor adjunto I.

Para exercer a função na Prefeitura de Caraguatatuba, é necessário apresentar no Departamento de RH, a documentação exigida no “Capítulo XIV – Da Convocação” do edital de abertura, publicado na Edição nº 50 do Diário Oficial Eletrônico do Município de 14 de setembro de 2018.

O Instituto Zambini aplicou as provas do Concurso Público 01/2018 da Prefeitura de Caraguatatuba para as funções de nível superior e técnico no dia 25 de novembro de 2018, e para os cargos de nível médio e fundamental no dia 2 de dezembro de 2018. As inscrições para as 166 vagas de 57 cargos foram realizadas entre os dias 14 de setembro e 18 de outubro na internet. Os salários variam de R$ 998 a R$ 3.857,17. Os aprovados são convocados conforme necessidade a Administração Pública.

Ao todo, 927 servidores aprovados no Concurso Público 01/2018 foram chamados desde fevereiro de 2019. O certame foi prorrogado por mais um ano em 18 de junho de 2021 para alguns cargos (Comunicado de Prorrogação do Prazo de Validade do Concurso Público de 01/2018).

O Departamento de Recursos Humanos da Secretaria de Administração fica na Avenida Frei Pacífico Wagner, 985, no Centro (próximo à Secretaria de Governo). Mais informações pelo telefone (12) 3886-3700/3701. O horário de atendimento ao público é das 9h às 16h30.