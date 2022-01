Prefeitura de Ilhabela libera IPTU 2022 online a partir de 1° de fevereiro

Os carnês do IPTU 2022 em Ilhabela começam a ser emitidos online a partir do dia 1° de fevereiro.

A secretária de Gestão Financeira, Rosa de Fátima Rangel informa que a iniciativa da emissão dos boletos online visa colaborar com a preservação do meio ambiente, contribuindo com a redução de papel utilizado, além da redução de custo aos cofres públicos.

Além da emissão online, o valor cobrado no IPTU permanece o mesmo de 2021. O Prefeito Toninho Colucci explica que “Ilhabela como outras cidades ainda está retomando as suas atividades econômicas. A maior parte da população de nossa cidade, direta ou indiretamente vive da nossa indústria que é o turismo, por isso, o congelamento do IPTU é mais uma ação do nosso governo para uma retomada econômica eficiente”.

Quem optar em pagar o IPTU parcelado mês a mês, a primeira vence dia 17 de fevereiro. Já os contribuintes que preferem pagar em Cota Única com desconto de 15%, o vencimento será no dia no 17 de março.

Para gerar o boleto de pagamento, o cidadão deverá acessar o site da Prefeitura (ilhabela.sp.gov.br), na guia Serviços e clicar em IPTU (Segunda Via), inserir o número da Inscrição Cadastral e preencher os campos conforme solicitado.

O Departamento de Gestão dos Tributos Mobiliários (Receita) estará à disposição para possíveis dúvidas, no Paço Municipal da Prefeitura de Ilhabela, na Rua Prefeito Mariano Procópio de Araújo Carvalho, 86, no Perequê.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (12) 3896-9200 (Ramal 9475, 9355 ou 9356) ou e-mail: lancadoria@ilhabela.sp.gov.br, lancadoria3@ilhabela.sp.gov.br ou receita@ilhabela.sp.gov.br.