Ilhabela: Abertas inscrições para Processo Seletivo de Estagiários 2022

Já estão abertas as inscrições para o Processo Seletivo de Estagiários 2022, realizado pelo CIEE (Centro de Integração Empresa-Escola), com provas na modalidade online.

As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas exclusivamente online até 31 de janeiro, através do site do CIEE, através do link https://pp.ciee.org.br/vitrine/3688/detalhe

Para fazer a inscrição o estudante deverá ter cadastro no CIEE, preenchendo as informações no site. Ao entrar no sistema de acesso, o(a) candidato(a) receberá via SMS ou e-mail o código de confirmação para liberação do acesso à prova on-line e poderá realiza-la de qualquer computador, notebook, tablet ou celular até meio dia de 31 de janeiro de 2021.

O processo seletivo é destinado ao preenchimento de vagas para estágio aos estudantes de nível médio, técnico e superior em mais de 40 cursos. A carga horária semanal é de 25 a 30 horas e a remuneração é de R$ 1.320 para o nível superior, R$ 1.100 para o nível técnico, R$ 900 para o nível médio e conhecimentos em inglês/espanhol para atuar na secretaria de turismo e R$ 750 para o nível médio.

Os estudantes moradores de comunidades tradicionais poderão concorrer a 10 vagas reservadas, devendo assinalar na hora da inscrição, a qual comunidade pertence. Há ainda a reserva de 10% das vagas para usuários de Serviços Socioassistenciais de Acolhimento Institucional de Crianças e Adolescentes (Casa da Criança e do Adolescente).

Os resultados com a classificação definitiva serão divulgados em 04 de março de 2022 e os candidatos poderão acompanhar o processo pelo site do CIEE ou o site da Prefeitura. Mais informações encontram-se disponíveis no site do CIEE.