Mesmo com novos leitos, Caraguatatuba atinge ocupação de 60% em UTI

Mesmo com a abertura de leitos, Caraguatatuba atingiu uma taxa de ocupação dos leitos de UTI e enfermaria acima dos 60% nesta segunda-feira (17). A UTI chegou a 60% e a enfermaria a 72%.

Na semana passada o prefeito Aguilar Junior anunciou a abertura de 10 novos leitos de UTI Casa de Saúde Stella Maris (CSSM). Hoje, a cidade tem 115 leitos para atender pacientes com Covid-19 e síndrome respiratória aguda grave (SRAG), sendo 50 de UTI e 65 de enfermaria.

Do total, 20 leitos de UTI e 10 de enfermaria estão na Casa de Saúde Stella Maris (CSSM); 20 leitos de UTI e 50 leitos de enfermaria na UPA Central; e 10 leitos de UTI e 10 de enfermaria no Hospital Regional do Litoral Norte (HRLN).

Nas UPAs, o número de atendimentos ainda continua alto. Pacientes com sintomas respiratórios, como febre, dor de cabeça e coriza ainda representam a maior parte dos atendimentos.

A situação requer atenção e a Secretaria de Saúde pede à população que continue seguindo os protocolos sanitários, como o uso de máscara de proteção, distanciamento e uso do álcool.

A vacinação também é um fator para controlar o avanço da doença. Por isso, é importante não deixar de completar o esquema vacinal com a segunda dose ou de receber a dose de reforço.

As informações sobre taxa de ocupação, número de vacinados e internados, podem ser conferidas no ‘Boletim Epidemiológico’ que é atualizado diariamente.

O ‘Boletim Epidemiológico’ está disponível no link: https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/2021/11/boletim-covid-19-atualizacao-diaria-as-14h/.