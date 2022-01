PAT de Ilhabela disponibiliza 190 vagas de emprego; garçom e camareira de hotel lideram lista

O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Ilhabela está com 190 vagas de emprego neste início de semana. As oportunidades estão disponíveis no link: https://ilhabelapat.wixsite.com/timedoempregodailha.

Entre as vagas disponíveis estão: garçom (30 vagas), camareira de hotel (22 vagas), ajudante de cozinha (16 vagas), vendedor interno (15 vagas), empregado doméstico nos serviços gerais (13 vagas), auxiliar de cozinha (12 vagas), cozinheiro de restaurante (nove vagas), cumim (oito vagas), recepcionista de hotel (oito vagas), auxiliar administrativo (sete vagas), auxiliar de limpeza (sete vagas), auxiliar de manutenção predial (sete vagas), barman (sete vagas), atendente de balcão (seis vagas), auxiliar de enfermagem (seis vagas), auxiliar de lavanderia (seis vagas), motorista de ônibus urbano (seis vagas), operador de caixa (seis vagas), garagista (cinco vagas), psicopedagogo (cinco vagas), técnico de enfermagem (cinco vagas), auxiliar de jardinagem (quatro vagas), manicure (quatro vagas), recepcionista atendente (quatro vagas), armador de estrutura de concreto (três vagas), auxiliar de padeiro (três vagas), carpinteiro (três vagas), faxineiro no serviço doméstico (três vagas), marinheiro de esporte e recreio (três vagas), pizzaiolo (três vagas), vendedor pracista (três vagas), atendente de bar (duas vagas), auxiliar de logística (duas vagas), balconista (duas vagas), confeiteiro (duas vagas), padeiro (duas vagas), pedreiro (duas vagas), representante comercial autônomo (duas vagas) e servente de obras (duas vagas).

Há ainda vagas para ajudante de obras, assistente de controle técnico de manutenção, assistente de vendas (assistente de locação e veículos), atendente de lojas, atendente do setor de frios laticínios, auxiliar de cabeleireiro, auxiliar de bar, auxiliar de escritório, auxiliar de sushiman, auxiliar mecânico de refrigeração, babá, churrasqueiro, carregador e descarregador de caminhões, caseiro, copeiro, copeiro de hotel, cuidador de idosa, estoquista, empregado doméstico arrumador, encarregado de manutenção, gerente de loja e supermercado, jardineiro, lavador de pratos, lavador de roupas, manobrista, marinheiro de convés, mecânico de motocicletas, nutricionista, office-boy, passador de roupas, porteiro, repositor em supermercados, salva-vidas (piscina) e vendedor de comércio atacadista.

O PAT salienta que a decisão das contratações é de inteira responsabilidade dos empregadores e o preenchimento das vagas depende dos requisitos exigidos pelos mesmos e os encaminhamentos são realizados de acordo com os perfis e níveis de escolaridade dos candidatos.

O atendimento do PAT de Ilhabela é feito das 10h às 16h30. Informações: 3896-9200.