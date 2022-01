TAMOIOS: BLOQUEIO PARA AFERIÇÃO DE RADAR [19 de janeiro]

A Concessionária Tamoios informa a realização de bloqueios momentâneos na manhã da próxima quarta-feira (19) para aferição de dois radares fixos. Os equipamentos estão localizados no km 18 e km 27+400, ambos no sentido litoral. A interdição será realizada pela Concessionária Tamoios com apoio da Polícia Militar Rodoviária.

O primeiro bloqueio acontece a partir das 13h na altura do km 17+700 com duração de até 20 minutos. Na sequência, será realizado o bloqueio no km 25+500 também com duração de até 20 minutos.

Os usuários da Rodovia dos Tamoios podem obter informações atualizadas sobre as condições de tráfego por meio do Twitter @Tamoios099, Rádio Web Estrada do Sol, site www.concessionariatamoios.com.br e APP Tamoios. Em caso de emergência, o Botão SOS do Aplicativo Tamoios e o telefone 0800 545 0000 estão à disposição.