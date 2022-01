Caraguá: Postos da cidade começam a receber crianças de 9 a 11 anos sem comorbidades para vacinação contra Covid-19

Crianças a partir de 9 anos já podem se vacinar contra a Covid-19, em Caraguatatuba. A imunização desse público foi aberta nesta segunda-feira (24) pela Secretaria Municipal de Saúde, através do ‘Vacina Caraguá’.

Nesta manhã, uma das primeiras crianças a receber o imunizante no posto de vacinação do Centro de Especialidades Médicas (CEM) foi Bianca da Silva Apolinário, de 11 anos. Ela é filha da costureira Kátia Silva de Faria. Mãe e filha moram no Rio do Ouro e garantem que a sensação da vacinação é de “segurança”.

Para Kátia, a volta às aulas é um dos motivos que levam a vacinação das crianças ser tão necessária. “Acredito que ela estará muito mais segura e eu muito mais tranquila”, disse.

Quem também foi se vacinar contra a Covid-19 no posto do CEM foi Lorena Rubio. A menina, que acaba de completar 11 anos de idade, perdeu a avó para a Covid-19 em dezembro de 2020.

Durante a vacinação, Lorena recebeu a apoio de sua mãe, Fernanda Rubio. “Na hora do medo e da dor, minha mãe pediu para eu me lembrar da minha avó que, infelizmente, não teve a chance se vacinar. Isso me ajudou muito”.

Se depender de Fernanda, nenhuma criança vai ficar sem se vacinar contra a Covid-19. “Ele é tão importante pra gente, ela é a esperança”. A mãe ainda explicou que hoje, em meio às incertezas causadas pela Covid-19, a vacina é única garantia de que dias melhores ainda virão.

Vacinação contra a Covi-19 para crianças

Caraguatatuba já começou a vacinar as crianças sem comorbidades que têm a partir de 9 anos e continua com a vacinação das crianças de 5 a 11 anos com comorbidades ou deficiência.

É fundamental ter o cadastro no ‘Vacina Caraguá’ do aplicativo ‘Caraguatatuba 156’ para receber o imunizante. Pais e responsáveis devem ficar atentos ao agendamento. A data, hora e o local serão informadas pelo app.

A vacinação acontece das 8h até às 15h, mas é muito importante seguir o horário agendado pelo aplicativo. Apenas serão vacinadas as crianças que estiverem acompanhadas pelos pais ou responsáveis legais.

Os três pontos de vacinação, são: UBS José Maurício Borges – Perequê Mirim, no Centro de Especialidades Médicas (CEM) – Centro e na EMEF Prof.ª Antonia Antunes Arouca – Massaguaçu.