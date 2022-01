Ilhabela abre vacinação contra Covid-19 para todas crianças de 5 a 11 anos

A Prefeitura de Ilhabela inicia nesta terça-feira (25/1), a vacinação infantil contra a Covid-19, destinada a todas as crianças de 5 a 11 anos (com ou sem comorbidades), no Posto Fixo de Vacinação no PEII da Barra Velha.

“Temos doses suficientes para vacinar todos nossos pequenos. Queremos aumentar cada vez mais os índices de vacinação na cidade e proteger toda nossa população”, destacou o Prefeito de Ilhabela, Toninho Colucci.

No dia da vacinação, os pais ou responsáveis devem levar o Cartão SUS e o CPF da criança. Importante ressaltar que o pré-cadastro para vacinação das crianças pode ser feito acessando o site do governo paulista (www.vacinaja.sp.gov.br). Basta inserir os dados da criança para agilizar o atendimento nos postos de vacinação.

A vacinação ocorre de segunda a sexta-feira, sempre das 9h às 17h, no Posto Fixo de Vacinação Infantil, no PEII da Barra Velha.