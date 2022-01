Ilhabela participa da Fitur 2022, uma das maiores feiras de turismo do mundo

No objetivo de promover o turismo da cidade, Ilhabela fez sua representação oficial na 42ª FITUR – Feira Internacional de Turismo 2022, uma das maiores feiras do segmento do mundo e que reuniu cerca de sete mil empresas do ramo de 107 países.

Realizada de 19 a 23 de janeiro na Ifema (Instituição de Feiras de Madrid), o evento teve a presença de operadores, agências de viagens, receptivos, hotéis, empresas aéreas, companhias de cruzeiro, locadoras, restaurantes e catering, órgãos oficiais de turismo, meios de comunicação e empresas do segmento do Turismo de Saúde e Cinema.

“A feira gera possibilidade de entrar em contato com os principais representantes do turismo mundial, além de apresentar Ilhabela para o mercado europeu, em especial aos espanhóis. Nossa participação visa o incremento do fluxo turístico na baixa temporada, uma vez que coincide justamente com o período de férias deste público-alvo. Participar da Fitur é, portanto, uma excelente oportunidade de gerar bons negócios para nosso arquipélago”, destacou Luciane Leite, secretária de Desenvolvimento Econômico e do Turismo de Ilhabela.

Para o Prefeito de Ilhabela, Toninho Colucci, a participação em grandes feiras, como a Fitur, só reforça a vocação principal da cidade, que é o Turismo. “Ilhabela foi destaque no relatório de tendências do turismo 2022, da Decolar. Fomos um dos destinos mais procurados para hospedagem no primeiro semestre deste ano. Isso mostra que estamos no caminho certo, nossa promoção está gerando ótimos resultados”.

Na 42ª Feira Internacional de Turismo 2022, a cidade foi representada por Atílio Raimundo de Paula, turismólogo da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e do Turismo.