Prefeitura de Caraguatatuba abre vagas para capacitação em Apicultura

A Prefeitura de Caraguatatuba, por meio da Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Pesca (SMAAP), realiza no dia 31 de janeiro (segunda-feira), capacitação em Apicultura. A qualificação faz parte do programa do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar).

Foram abertas 10 vagas e o curso será realizado às 10h, na SMAAP, com duração de cinco módulos, uma vez por mês, em período integral.

Para participar do curso é necessário ter a roupa de apicultor e a caixa apícola para uso durante a capacitação. Inscrições devem ser feitas na SMAAP, no telefone (12) 3897-2530, falar com Cláudia.