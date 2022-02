Caraguatatuba: Nova vagas de emprego no PAT – 31/01

Código da vaga Ação Ocupação Nº Vagas Nível de instrução Exige experiência (em meses) Região Sexo

5890589 Comparecer com currículo no PAT Acabador de mármore e granito 3 Fundamental Completo 6 —– M

6056951 Comparecer com currículo no PAT Acabador de Mármore e Granitos com experiência em CTPS 2 —- 6 —– M

5901377 Comparecer com currículo no PAT Ajudante de Instalação com experiência em marmoraria, serralheria e/ou marcenaria e disponibilidade para trabalhar aos sábados. 3 Fundamental Completo 6 —– M

6067355 Comparecer com currículo no PAT Ajudante em Marcenaria – possuir CNH B, conhecimento em marcenaria é diferencial 1 Fundamental Completo —– —– M

6062901 Comparecer com currículo no PAT Atendente de Padaria com experiência em CTPS 2 Médio Completo 6 Martim de Sá e Proximidades —

6075990 Comparecer com currículo no PAT Auxiliar de Cozinha 1 —– 6 —– M

6058802 Comparecer com currículo no PAT Auxiliar de Limpeza com experiência em CTPS – Possuir disponibilidade de horário, conhecimento em serviços gerais e limpeza de piscina 1 —– 6 Centro e Proximidades M

6043623 Comparecer com currículo no PAT Auxiliar de Limpeza com experiência na CTPS, CNH em dia, disponibilidade de horário, conhecimento em jardinagem e limpeza de piscina 2 Fundamental Completo 6 —– M

5996957 Comparecer com currículo no PAT Auxiliar de Serviços Gerais e Limpeza com CNH A/B 1 Fundamental Completo —– —– M

6078441 Comparecer com currículo no PAT Balconista de Padaria 1 Médio Incompleto —– Martin de Sá e proximidades —

5919977 Comparecer com currículo no PAT Barman 1 Fundamental Completo 6 —– —

6056596 Comparecer com currículo no PAT Camareira com experiência em CTPS 1 Alfabetizada 6 Massaguaçu e proximidades F

6075980 Comparecer com currículo no PAT Chapeiro 1 Médio Completo 6 —– —–

6044828 Comparecer com currículo no PAT Coordenador do Setor de Perecíveis com experiência em CTPS – possuir conhecimento em segurança alimentar e disponibilidade de horário 1 Médio Completo 6 —– —

5956688 Comparecer com currículo no PAT Corretor de Imóveis 6 Curso de Corretor Completo —– — —

5890680 Comparecer com currículo no PAT Corretor de Imóveis – possuir CNH A/B 10 Médio Completo —– —– —

6083959 Comparecer com currículo no PAT Coveiro 1 —– 6 Getuba e proximidades M

6067387 Comparecer com currículo no PAT Cozinheira (o) com experiência na CTPS, experiência com cozinha industrial e curso de manipulação de alimentos 1 Fundamental Completo 6 —– —

6078430 Comparecer com currículo no PAT Cuidadora de Idosos com experiência em CTPS – possuir experiência em tratamento de paciêntes com demência moderada 1 Curso de Primeiros Socorros 6 —– F

5975041 Comparecer com currículo no PAT Eletricista de Autos com experiência em CTPS – possuir especialização em linha pesada e CNH em dia 1 —– 6 —– M

6051872 Comparecer com currículo no PAT Empregada Doméstica com experiência em CTPS – Possuir carta de referência e saber cozinhar 1 Alfabetizada 6 —– F

6031590 Comparecer com currículo no PAT Encarregado de Obras com experiência em CTPS – possuir CNH AB 1 —– 6 —– M

6075606 Comparecer com currículo no PAT Farmacêutico 1 Superior Completo —– —– —–

6065064 Comparecer com currículo no PAT Fiscal de Ônibus (Fiscal Despachante) 1 Médio Completo 6 —– F

6013964 Comparecer com currículo no PAT Fonoaudiólogo com experiência em CTPS – possuir CFF ativo 1 Superior Completo em Fonoaudiologia 6 —– —

5763745 Comparecer com currículo no PAT Funileiro – CNH B e Carta de Referência 1 Fundamental Completo 6 —– M

5964681 Comparecer com currículo no PAT Funileiro com experiência na CTPS e CNH AB 1 —— 6 —– M

6083988 Comparecer com currículo no PAT Instalador de Alarmes Residenciais 2 Médio Completo —– —– M

6083851 Comparecer com currículo no PAT Instalador de Mármores e Granitos com CNH B 1 —– 6 —– M

6038853 Comparecer com currículo no PAT Instalador de Toldos e Painéis – Possuir CNH A/B, conhecimento em medição de nível, ferragens, e trabalho em andaimes. 1 Médio Completo 6 Indaiá e Proximidades M

6056537 Comparecer com currículo no PAT Marceneiro com experiência em CTPS 2 —– 6 —– M

6063014 Comparecer com currículo no PAT Mecânico – possuir conhecimento em mecânica de carro ou moto 1 Fundamental Completo —– Getuba e Proximidades M

6083966 Comparecer com currículo no PAT Mecânico de Automóvel com conhecimento em auto center, experiência na CTPS e CNH B 1 Médio Completo 6 —– M

6068097 Comparecer com currículo no PAT Mecânico de Automóvel com experiência na CTPS 1 —– 6 —– —

6073765 Comparecer com currículo no PAT Mecânico de Suspensão com experiência em CTPS – possuir CNH A/B 1 —– 6 —– M

5710259 Comparecer com currículo no PAT Montador de Esquadrias 1 Médio Completo 6 —– M

5940193 Comparecer com currículo no PAT Motoboy – possuir CNH A, moto própria e mochila de entrega (vagas para manhã e noite) 20 —– —– —– —

5996975 Comparecer com currículo no PAT Motorista com CNH C ou superior – possuir MOP 1 Médio Completo —– —– M

5997001 Comparecer com currículo no PAT Motorista de Caminhão Guincho com experiência em CTPS – possuir CNH C/D/E 1 —– 6 —– —

6073907 Comparecer com currículo COM FOTO E EXTRATO DO CNIS no PAT Motorista de Caminhão Tanque Vácuo com experiência em CTPS – possuir CNH B 1 Fundamental Incompleto 6 —– —

6063033 Comparecer com currículo no PAT Motorista de Ônibus (Necessário curso de transporte coletivo) 17 Fundamental Completo 6 —– —–

6003524 Comparecer com currículo no PAT Motorista Entregador de Materiais de Construção com experiência na CTPS, CNH C e disponibilidade para trabalhar aos sábados. Ter experiência em Depósito de Construção é um diferencial. 1 Médio Completo 6 Preferencialmente Tabatinga e proximidades M

6078436 Comparecer com currículo COM FOTO E EXTRATO DO CNIS no PAT Operador de Carregadeira com CNH C/D, experiência na CTPS e disponibilidade para trabalhar em turnos 1 Fundamental Incompleto 6 —– —

6078440 Comparecer com currículo COM FOTO E EXTRATO DO CNIS no PAT Operador de Pórtico com experiência na CTPS e disponibilidade para trabalhar em turnos 1 Fundamental Incompleto 6 —– —

6051900 Comparecer com currículo no PAT Padeiro Confeiteiro com experiência em CTPS e disponibilidade de horário 1 —— 6 —– M

5763776 Comparecer com currículo no PAT Pintor de Automóveis – CNH B e Carta de Referência 1 Fundamental Completo 6 —– M

6056777 Comparecer com currículo no PAT Pizzaiolo/auxiliar de pizzaiolo 3 Médio completo 6 —– —

6046779 Comparecer com currículo no PAT Polidor de Automóveis 1 —– 6 —– —

6073829 Comparecer com currículo no PAT Polidor de Veículos com experiência em CTPS – possuir CNH B 1 Fundamental Completo 6 —– M

6075685 Comparecer com currículo no PAT Preparador Polidor com CNH B 1 Médio Completo 6 —– M

6056916 Comparecer com currículo no PAT Professor de Inglês 1 Médio Completo 6 —– —

5920871 Comparecer com currículo no PAT Protético Dentário 1 Curso de Protético 6 —– M

6039117 Comparecer com currículo no PAT Publicitário com experiência em atendimento ao cliente (CNH e Ensino Superior serão considerados diferenciais) 1 Médio Completo 6 —– —

6062975 Comparecer com currículo no PAT Representante Comercial – possuir conhecimento de vendas em Caraguatatuba e CNH A/B. 1 —– —– —– —

5890625 Comparecer com currículo no PAT Representante Comercial com experiência no ramo alimentício – obrigatório possuir MEI/ME e Core; obrigatório ter experiência na função; possuir CNH 2 Fundamental Completo 6 —– —

6083911 Comparecer com currículo no PAT Representante de Negócios com CNH A e veículo próprio com documentação em dia. Disponibilidade para trabalhar aos sábados 1 Médio Completo 6 —– —

5997766 Comparecer com currículo no PAT Técnico de Enfermagem – desejável experiência e CNH em dia 1 Técnico de Enfermagem Completo —– —– F

6083979 Comparecer com currículo no PAT Técnico em Informática 2 Médio Completo —– —– M

6051920 Comparecer com currículo no PAT Tecnóloga em Cosmetologia e Estética 1 Superior Completo em Tecnologia em Cosmetologia e Estética ou Fisioterapeuta ou Biomedicina Estética —– —– F

5981115 Comparecer com currículo no PAT Trabalhador Agropecuário – Irá trabalhar com semeadura, plantio de verduras, colheita, higienização do local de trabalho e adubação. 1 Fundamental Completo —– —– M

6043757 Comparecer com currículo no PAT Vendedor de Auto Peças com experiência em CTPS na área de venda de peças. 1 —– 6 —– M

5907413 Comparecer com currículo no PAT Vendedor de colchões – possuir experiência de vendas de colchões com registro em CTPS 1 —– 6 —– —

6038830 Comparecer com currículo no PAT Vendedor de Máquina de Cartão – possuir referência de emprego anterior 1 Médio Completo 6 —– —

6043397 Comparecer com currículo no PAT Vendedor de Produtos Alimentícios com experiência na CTPS e CNH AB 2 Médio Completo 6 —– M

6065519 Comparecer com currículo no PAT Vendedor Externo – possuir CNH A/B e veículo próprio (carro ou moto) 1 Médio Completo 6 —– —