São Sebastião: Novas vagas de emprego no PAT

O Posto de Atendimento ao Trabalhador – PAT de São Sebastião, vinculado à Secretaria Estadual do Emprego e Relações do Trabalho – SERT, oferece vagas de emprego conforme demanda dos empregadores.

Os interessados devem fazer o primeiro cadastro pessoalmente no PAT. Alterações e consultas podem ser feitas no site do Portal MTE Mais Emprego.

O Portal MTE Mais Emprego é um sistema que oferece uma ferramenta GRATUITA de busca de emprego (candidato) e oferta de vagas (empregador) não somente em São Sebastião, mas como em todo território nacional.

Vagas disponíveis no PAT

Confira as vagas: (Última atualização dia 31/01/2022 às 12:00)

ENDEREÇO: AV. GUARDA MOR LOBO VIANA, Nº 435 – CENTRO (SHOPPING PIEROTTI) – SÃO SEBASTIÃO – SP

———————————————————————————————————————————————————————————————-

COSTA SUL

6080806 – EMPREGADA DOMÉSTICA – Exp. na Função – (F) – (Somente moradores da Costa Sul)

6069156 – MOTORISTA DE VAN – CNH D – Curso de Transporte Coletivo – (M/F) – (Somente moradores da Costa Sul)

6079834 – PEDREIRO – Fundamental Completo – Exp. na Função – (M) – (Somente moradores da Costa Sul)

6069290 – RECEPCIONISTA DE HOTEL – Exp. 3 meses na Função – (M/F) – (Somente moradores da Costa Sul)

6084468 – REPOSITOR – Médio Completo – Exp. 6 meses na Função – CNH A – (Moto Própria) – (M/F) – (Somente moradores da Costa Sul)

6075329 – REPRESENTANTE COMERCIAL – Médio Completo – Exp. 6 meses na CTPS – CNH AB – (M) – (Somente moradores da Costa Sul)

REGIÃO CENTRAL

6084752 – AGENTE DE REGISTRO – Médio Completo – (Conhecimento em Informática) – (M/F)

6085244 – AJUDANTE GERAL – Fundamental Completo – (M)

6079925 – AUXILIAR DE ESCRITÓRIO – Médio Completo – Exp. 6 meses na CTPS – (M/F)

6079925 – AUXILIAR DE LIMPEZA – Fundamental Completo – (M/F)

6084447 – AUXILIAR DE LIMPEZA – Fundamental Completo – Exp. 3 meses na CTPS – (M/F)

6069103 – AUXILIAR FINANCEIRO – Médio Completo – Exp. 6 meses na CTPS – (M/F)

6075234 – DOCEIRA – Médio Completo – Exp. na Função – (F)

6064527 – ENCARREGADO DE LOJA – Médio Completo – Exp. 6 meses na CTPS – CNH AB – (M)

6065978 – MECÂNICO DE MOTOS – Médio Completo – CNH AB – (M/F)

6076900 – MOTORISTA DE CAMINHÃO VÁCUO – Fundamental Incompleto – Exp. 6 meses na Função – CNH D – (M/F)

6084887 – MOTORISTA DE ÔNIBUS – CNH D – Curso de Transporte Coletivo e Transporte Escolar – (M/F) – (Aceita candidatos de Todas as Regiões)

6082528 – OPERADOR DE CÂMARAS FRIAS – Fundamental Completo – Exp. 6 meses na CTPS – (M)

6077475 – OPERADOR DE CARREGADEIRA – Fundamental Incompleto – Exp. 6 meses na CTPS – CNH C ou D – (M/F)

6077477 – OPERADOR DE PÓRTICO – Fundamental Incompleto – Exp. 6 meses na CTPS – (M/F)

6069202 – PROFESSOR DE INGLÊS – Médio Completo – (Inglês Fluente) – (M/F)

6075266 – REPRESENTANTE COMERCIAL – Médio Completo – Exp. 6 meses na CTPS – CNH AB – (M)

COSTA NORTE

6064456 – MOTORISTA CARRETEIRO – Médio Completo – Exp. 6 meses na CTPS – CNH E – (M/F)

———————————————————————————————————————————————————————————————-

OBS: A decisão das contratações é de inteira responsabilidade dos empregadores. O preenchimento das vagas depende dos requisitos exigidos pelos mesmos e os encaminhamentos são realizados de acordo com os perfis e níveis de escolaridade dos candidatos. As vagas estarão disponíveis ao atingirem o limite máximo de encaminhamentos, ou ainda, em caso de encerramento por parte dos empregadores que as disponibilizaram.

———————————————————————————————————————————————————————————————-

CTPS – CARTEIRA DE TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL

EXP. – EXPERIÊNCIA

ESP. – ESPECIALIZAÇÃO

CNH – CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

TEMP – TEMPORÁRIO

PCD – PESSOA COM DEFICIÊNCIA

(F) – FEMININO

(M) – MASCULINO

———————————————————————————————————————————————————————————————-

PARA DIVULGAÇÃO DE VAGAS:

EMAIL: patsaosebastiao@sde.sp.gov.br

WHATSAPP: (12) 99211- 6333

AVISO: As vagas serão atualizadas diariamente, podendo sofrer alterações até o final do dia.