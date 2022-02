Bertioga realiza dia “D” de vacinação a contra covid-19 neste sábado(5)

A primeira dose contra a Covid-19, será aplicada em crianças de 5 a 11 anos com ou sem comorbidades ou deficiências. Para receber a dose, o público-alvo deve estar acompanhado dos pais ou responsáveis e apresentar comprovante de residência no Município, documento de identidade com foto, CPF, cartão SUS (se possuir) e carteira de vacinação.

Durante a campanha, os adolescentes acima de 12 anos podem receber a segunda dose e dose adicional. Além disso, podem receber a terceira dose as pessoas de 18 anos ou mais, imunizadas com a segunda dose há pelo menos quatro meses, imunossuprimidos vacinados há mais de 28 dias com a segunda dose e pessoas imunizadas com a Janssen há pelo menos dois meses.



Também será aplicada a quarta dose da vacina em imunossuprimidos que receberam o primeiro reforço há mais de quatro meses.



Serviço

ESF Boraceia – Rua Vereador Geraldo Rodrigues Montemor, s/nº;

ESF Guaratuba – Rua Aprovada 863, n°110;

UBS Indaiá – Rua São Francisco do Sul, s/nº;

UBS Central – Rua Alberto Augusto de Andrade (antiga Rua 14), s/nº, Maitinga;

UBS Mirosam – Rua São Gonçalo, s/nº (Vila do Bem), Chácaras;

UBS Vicente de Carvalho – Rua Epiphanio Batista, 637, Jardim Vicente de Carvalho.