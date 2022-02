22 milhões de brasileiros receberão o PIS/Pasep a partir do dia 8 de fevereiro

Em portaria assinada junto à pasta do Trabalho e Previdência, órgão atualizou normas que tratam sobre protocolo contra o novo coronavírus no ambiente de trabalho

Trabalhadores do setor privado, inscritos no PIS, receberão o abono salarial deste ano no período de 8 de fevereiro a 31 de março, pela Caixa Econômica Federal. Para servidores públicos, militares e empregados de estatais, inscritos no Pasep, o pagamento vai de 15 de fevereiro a 24 de março, pelo Banco do Brasil. 22 milhões de brasileiros têm direito ao benefício, neste ano. Com o valor total de mais de R$ 20 bilhões, segundo o Ministério do Trabalho e Previdência.

Muitos brasileiros não sabem se têm o direito de receber. Gustavo Torres, de 23 anos, morador de Teresina, no Piauí, trabalhou com carteira assinada em 2020, como frentista de um posto da cidade e no mesmo ano saiu do emprego.

“Eu trabalhei 2020 com carteira assinada e quero saber como faço para receber?”

Quem tem direito?

O funcionário do setor privado, que trabalhou por pelo menos 30 dias em 2020 com carteira assinada, recebendo até dois salários mínimos, e está cadastrado no PIS/Pasep há pelo menos cinco anos tem direito a receber o abono, o valor pode chegar a R$ 1.212,00, caso o trabalhador tenha ficado 12 meses na empresa. Cada mês trabalhado equivale ao benefício de R$101,00 com períodos iguais ou superiores a 15 dias contados como mês cheio.

Economia

Para o economista Newton Marques, o dinheiro movimentará a economia brasileira.

“Isso acaba girando na economia, criando emprego e renda. Ele parado na Caixa Econômica não permite que haja fluxo circular da renda, isso é ruim para economia.”

Onde consultar

pelos canais de atendimento da Caixa Econômica Federal. Como o site caixa.gov.br/pis, o aplicativo Caixa Trabalhador, pelo telefone no número 0800-726-0207 ou pelo site e App Meu INSS;

Para os trabalhadores vinculados ao Pasep, a consulta sobre o abono salarial pode ser feita pelo site Consulte seu Pasep, do Banco do Brasil, ou então pedir as informações por telefone pelo número 0800 729 0001.

Como receber os rendimentos do PIS:

Por meio de crédito em conta, quando o trabalhador possui conta individual na Caixa, com saldo positivo e movimentação nos últimos meses;

Nos caixas eletrônicos da Caixa, Correspondente Caixa Aqui e Loterias, utilizando o Cartão do Cidadão;

Em uma agência da Caixa​.

Documentos para identificação:

Carteira de Identidade;

Carteira de Habilitação (modelo novo);

Carteira Funcional reconhecida por Decreto;

Identidade Militar;

Carteira de Identidade de Estrangeiros;

Passaporte emitido no Brasil ou no exterior.

Trabalhadores da iniciativa privada com conta corrente ou poupança na Caixa receberão o crédito automaticamente no banco, de acordo com o mês de seu nascimento.

Quando receber

Trabalhadores da iniciativa privada que recebem pela Caixa Econômica Federal

Mês de nascimento Data do pagamento Janeiro 8 de fevereiro Fevereiro 10 de fevereiro Março 15 de fevereiro Abril 17 de fevereiro Maio 22 de fevereiro Junho 24 de fevereiro Julho 15 de março Agosto 17 de março Setembro 22 de março Outubro 24 de março Novembro 29 de março Dezembro 31 de março



Trabalhadores do setor público, que recebem pelo Banco do Brasil

Final da inscrição Data do pagamento 0 15 de fevereiro 1 15 de fevereiro 2 17 de fevereiro 3 17 de fevereiro 4 22 de fevereiro 5 24 de fevereiro 6 15 de março 7 17 de março 8 22 de março 9 24 de março

Fonte: Brasil 61